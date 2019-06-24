تردد قناة النيل| اضبط تردد شبكة قنوات النيل المتخصصة على النايل سات

قنوات النيل المصرية تعد من أهم الشبكات الإعلامية التي تتبع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، والتي تقدم مجموعة من أهم المحتويات الإعلامية المتكاملة التي تلبي احتياجات المشاهدين، فهي تقدم مجموعة من البرامج والأفلام والمسلسلات والأخبار السياسية والرياضية والمباريات الهامة، نتابع معكم في كلمة دوت أورج للتعرف على تردد قناة النيل على النايل سات واستقبال القنوات على أجهزة الاستقبال.

شبكة قنوات النيل

شبكة قنوات النيل من أبرز شبكات القنوات الإعلامية على مستوى مصر، وهي تقدم مجموعة من أفضل القنوات التليفزيونية الرائعة التي تقدم محتوى متكامل يلبي احتياجات المشاهدين، وقد تم تأسيس الشبكة في عام 1998.

جمعت شبكة قنوات النيل مجموعة كبيرة من أهم الإعلاميين ونجوم الفن والرياضة في جميع المجالات، نتابع للتعرف أحدث ترددات قنوات النيل المتخصصة على النايل سات بجودة عالية وبدون تقطيع وتشويش.

تردد قناة نايل دراما

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 أفقي 5/6

تردد قناة نايل لايف

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 أفقي 5/6

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 أفقي 3/4

تردد قناة نايل كوميدي

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 أفقي 5/6

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11841 27500 أفقي 5/6

تردد قناة النيل الثقافية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 أفقي 5/6

تردد قناة النيل العائلة

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12467 27500 أفقي 3/4

تردد قناة النيل التعليمية