تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2021.. على الياه سات والنايل سات

تردد قناة روتانا كيدز الجديد على النايل سات بعد إدخال التعديل، واحدة من اهم قنوات الاطفال الحديثة المليئة بجداول الرسوم المتحركة وبعض الافلام الخاصة بالاطفال، وتوظف القناة افضل التكنولجيا ومعدات البث لضمان ظهور المحتوى بالشكل اللائق والمناسب. فالجهود قائمة على قدم وساق لجعها منصة موجهة للاطفال بالمحتويات المختلفة، وإعتماد تقنيات بث مثل اتش دي لعكس تطلعات المتابعين بالحصول على افضل جودة من ناحية الصوت والصورة.

تردد قنة روتانا كيدز الجديد 2021

يحرص اولياء الامور والاباء في شتى الاوطان العربية على البحث عن تردد قناة روتانا كوميدي الجديد، وذلك لسبب حرص القائمون على القناة ان تكون منارة للتجدد وعرض رسوم الكرتون الرائعة خاصة القديمة. حيث تضع القناة للتقيم برامجها بشكل مستمر ودوري، ويتغير تردد القناة من فترة لاخرى وذلك لوجود خطط مستمرة بالتطوير وتحسين اشارات البث العالية في القناة، وعلى المهتمين بمتابعة القناة، العمل على ضبط اجهزة الاستقبال على الترددات التالية سواء على قمر ياه سات أو النايل سات.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد على قمر نايل سات

التردد : 11296

الإستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطا: 4/3

معدل الترميز : 27500

تردد قناة روتانا كيدز الجديد على قمر ياه سات

التردد : 12130

الإستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطا: 6/5

معدل الترميز : 27500

قناة روتانا للاطفال

يملك القناة الوليد بن طلال وهو مؤسس مجموعة روتانا وررئيسها التنفيذي

بدأت القناة بث محتواها عام 2013 من عاصمة السعودية”الرياض”

تستهدف القناة الاطفال محتويات غنية في العالم العربي.

تحرص القناة على تقديم العديد من الافلام الهادفة للاطفال

تعمل القناة على التفاعل مع اقتراحات فئة الاطفال وتقديم كل ماهو مناسب من سلسلة الكرتون وبعض الافلام.

تبث القناة محتواها بشكل مجاني وعلى مدار الساعة.

برامج روتانا كيدز 2021

تطور ادرة قناة روتانا كيدز خطة برامج ممتعة يجد فيها الطفل العربي المزج بين المرح والتعليم باساليب جذابة، وتستهدف الاعمار من اعمرا من 12 شهور حتى 12 سنوات. وتعرض القناة العديد من البرامج المشترك لدول الخليج العربي مثل افتح ياسمسم والافلام والرسوم المتحركة وكذلك بعض اللقطات التصورية والاغاني التي تؤسس للتوعية والاخلاق والعادات الحميد لدى الاطفال ومن بين اهم تلك البرامج :