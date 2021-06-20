Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة عمان الرياضية 2021 عبر نايل سات وعربسات لمتابعة الدوري العماني

بواسطة آية الاباصيري
تردد قناة عمان الرياضية تردد قناة عمان الرياضية

تردد قناة عمان الرياضية 2021 يبحث عنها الكثير من متابعي ومشاهدي مباريات الدوري العماني لكرة القدم ومباريات المنتخب العماني لكرة القدم، وهي تعد من أفضل القنوات الرياضية في سلطنة عمان، وكانت قد تأسست هذه القناة في عام 2013 ، ومنذ ذلك وقد استحوذت هذه القناة على الساحة الرياضية في سلطنة عمان،

1 قناة عمان الرياضية
2 التردد الجديد لقناة عمان الرياضية 2021
3 أهم البرامج التي تذاع عبر قناة عمان الرياضية

قناة عمان الرياضية

وحصلت هذه القناة على العديد من حقوق من البث لمعظم المسابقات في سلطنة عمان، وفي هذه الأيام كثر عن البحث عنها وعن ترددها خاصة أنها ستقوم بإذاعة مباريات المنتخب العماني ضمن إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ، وهذه المسابقة تعد الأفضل في العالم وهي محط أنظار جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهذه هي المفاجأة التي أعدتها القناة في الأيام الأخيرة لجماهيرها ومتابعيها الكرام، لذلك يبحث الكثير من محبين كرة القدم العمانية عن تردد هذه القناة في الوقت الحالي.

التردد الجديد لقناة عمان الرياضية 2021

يقوم الكثير من عشاق كرة القدم العمانية بالبحث عن التردد الجديد لقناة عمان الرياضية التي تقوم ببث جميع المسابقات الرياضية في سلطنة عمان وتمتلك القناة ترددان على قمري النايل سات والعرب سات، وسنوضح لكم في هذا المقال التردد الحالي لهذه القناة:

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • تردد القناة: 12111
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

والتردد الثاني الخاص بقمر العرب سات

  • القمر الصناعي: العرب سات
  • تردد القناة: 12456
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ:3/4

أهم البرامج التي تذاع عبر قناة عمان الرياضية

تقوم قناة عمان الرياضية بتقديم العديد من أفضل البرامج الرياضية الخاصة بالدوري العماني، وأحد هذه البرامج هو برنامج الدكة وهو يضم باقة من أفضل المحللين الرياضيين لتحليل مباريات الدوري العماني، وبرنامج ضيافة نجم وهو برنامج تقوم القناة باستضافة أبرز نجوم الدوري العماني.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بورصة الدواجن اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ والكتكوت الابيض الأحد 20 يونيو وأسعار كرتونة…

أخبار مصر

التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة وجدول زيادة المعاشات حسب…

أخبار مصر

الإستعلام عن صدور البطاقات المتكاملة للمعاق.. تعرف على الرابط والخطوات

أخبار مصر

رابط تسجيل الحج 1442.. عبر بوابة موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

أخبار مصر

بشرى لمرضى السكر.. عقار تروليسيتي الجديد لعلاج السكر بحقنة واحدة أسبوعياً والسعر…

أخبار مصر

تردد قناة ميكس بالعربي MIX BEI ARABY تعمل على جميع الاجهزة على نايلسات

أخبار مصر

شاهد بالصور.. سيارة حمو بيكا من الذهب عيار 24 وثمنها وتعليق متابعيه

أخبار مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة السودان وليبيا اليوم السبت في كأس العرب

أخبار مصر

كراكيب قديمة بأسعار خيالية.. راديو بـ40 ألف جنيه وماكينة خياطة بـ10 آلاف وهون نحاس…

أخبار مصر

مسابقة الحلم تعلن أولى مفاجآتها في 2021 بخلاف جائزة الـ250 ألف دولار  ورسالة تجعلك…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.