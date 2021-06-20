تردد قناة عمان الرياضية 2021 عبر نايل سات وعربسات لمتابعة الدوري العماني

تردد قناة عمان الرياضية 2021 يبحث عنها الكثير من متابعي ومشاهدي مباريات الدوري العماني لكرة القدم ومباريات المنتخب العماني لكرة القدم، وهي تعد من أفضل القنوات الرياضية في سلطنة عمان، وكانت قد تأسست هذه القناة في عام 2013 ، ومنذ ذلك وقد استحوذت هذه القناة على الساحة الرياضية في سلطنة عمان،

قناة عمان الرياضية

وحصلت هذه القناة على العديد من حقوق من البث لمعظم المسابقات في سلطنة عمان، وفي هذه الأيام كثر عن البحث عنها وعن ترددها خاصة أنها ستقوم بإذاعة مباريات المنتخب العماني ضمن إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ، وهذه المسابقة تعد الأفضل في العالم وهي محط أنظار جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهذه هي المفاجأة التي أعدتها القناة في الأيام الأخيرة لجماهيرها ومتابعيها الكرام، لذلك يبحث الكثير من محبين كرة القدم العمانية عن تردد هذه القناة في الوقت الحالي.

التردد الجديد لقناة عمان الرياضية 2021

يقوم الكثير من عشاق كرة القدم العمانية بالبحث عن التردد الجديد لقناة عمان الرياضية التي تقوم ببث جميع المسابقات الرياضية في سلطنة عمان وتمتلك القناة ترددان على قمري النايل سات والعرب سات، وسنوضح لكم في هذا المقال التردد الحالي لهذه القناة:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12111

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

والتردد الثاني الخاص بقمر العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات

تردد القناة: 12456

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

أهم البرامج التي تذاع عبر قناة عمان الرياضية

تقوم قناة عمان الرياضية بتقديم العديد من أفضل البرامج الرياضية الخاصة بالدوري العماني، وأحد هذه البرامج هو برنامج الدكة وهو يضم باقة من أفضل المحللين الرياضيين لتحليل مباريات الدوري العماني، وبرنامج ضيافة نجم وهو برنامج تقوم القناة باستضافة أبرز نجوم الدوري العماني.