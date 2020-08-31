تردد قناة عمان العامة على نايل سات 2020 والأقمار المختلفة

تردد قناة سلطنة عمان” قناة عمان تي في” هي القناة الأولى والرسمية لدولة عمان، توفر بث مفتوح على مدار 24 ساعة، تذيع برامج مختلفة سواء إجتماعية أو ثقافية أو دينية. وتعد قناة ناجحة بإيصال مادتها الإعلامي وتغطيتها الإخبارية، حازت قناة عمان التابعة للهيئة لإذاعة التلفزيون على العديد من الجوائز التكريمية والجوائز الذهبية على مستوى التغطيات الخاصة والبرامج الأكثر تميزاً.

قناة عمان

“oman tv general”من خلال بثها الإرسالي على العديد من الأقمار أبرزها عرب سات و”نايل سات” و”هوت بيرد” تتوسع تغطيتها الجغرافية لتصل لأكبر عدد من الجمهور من شتى أنحاء العالم. وللقناة محتواها الخاص متعدد التصانيف فهي نشطة في تقديم نشرات الأخبار، والتقارير المصورة، والتغطيات الخاصة،الأفلام الوثائقية. ويتوفر البث التلفزي الخاص بقناة عمان العامة بدقة SD القياسية، وعالي الوضوح مع تقنية HD، وتعرض الكثير من برامج المسابقات والأطفال بتنسيقات ملائمة لذوق المتابع أينما كان.

تحرص قناة عمان TV العامة على ظهورها كقناة للتلفزيون الحديث، مستخدمة التكنلوجيا المتطورة من مكان الإنتاج لإعداد المحتوى المناسب بجودة اتش دي عالية الجودة، وتوظيف ما يلزم من معدات وأدوات لضمان عملية الإرسال بشكل خالي من التشوهات المرئية أو المسموعة.

تردد قناة عمان العامة

القمر عرب سات 26 درجة شرقاً

التردد 12456 H

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ: ¾ QPSK

تردد قناة عمان على نايل سات 2020

القمر نايل سات 101 (7 درجة غربا)

التردد 12111 H

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ: ¾ QPSK

تردد قناة عمان