تردد قناة عين التعليمية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات

تعتبر قناة عين من أفضل القنوات التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ لما تقدمه من محتويات تعليمية خاصة بكافة المراحل الدراسية تساعدهم على تخطي امتحاناتهم بسهولة، فهي تمتلك أفضل المعلمين على الإطلاق الذين يقدمون المحتوى التعليمي للطلاب بطريقة شيقة وممتعة.

ومن أكبر فوائد قناة عين أنها تساعد في حماية الطلاب والأهالي من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة كما يجب، هذا مع عدم تأخر الطلاب دراسيًا، لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا كيفية الحصول على قناة عين التعليمية على عرب سات.

تردد قناة عين التعليمية على العرب سات

قدمت وزارة التعليم تردد قناة عين التعليمية من خلال موقعها على تويتر كالتالي:

التردد هو 12347

عمودي من حيث القطبية.

معامل الترميز يكون 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5

هذه المعلومات المتعلقة بتردد القناة ولكن الكثير من الأهالي لا يعلمون كيفية تنزيل القناة على جهازهم الخاص لهذا سنعرض لكم في الفقرة التالية كيفية تطبيق القناة على التلفاز.

خطوات تشغيل قناة عين التعليمي على الجهاز