Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة عين التعليمية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات

بواسطة آية الاباصيري
تردد قناة عين التعليمية تردد قناة عين التعليمية

تعتبر قناة عين من أفضل القنوات التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ لما تقدمه من محتويات تعليمية خاصة بكافة المراحل الدراسية تساعدهم على تخطي امتحاناتهم بسهولة، فهي تمتلك أفضل المعلمين على الإطلاق الذين يقدمون المحتوى التعليمي للطلاب بطريقة شيقة وممتعة.

ومن أكبر فوائد قناة عين أنها تساعد في حماية الطلاب والأهالي من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية  التي تفرضها الدولة كما يجب، هذا مع عدم تأخر الطلاب دراسيًا، لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا كيفية الحصول على قناة عين التعليمية على عرب سات.

1 تردد قناة عين التعليمية على العرب سات
2 خطوات تشغيل قناة عين التعليمي على الجهاز

تردد قناة عين التعليمية على العرب سات

قدمت وزارة التعليم تردد قناة عين التعليمية من خلال موقعها على تويتر كالتالي:

  • التردد هو 12347
  • عمودي من حيث القطبية.
  • معامل الترميز يكون 27500
  • معامل تصحيح الخطأ هو 6/5

هذه المعلومات المتعلقة بتردد القناة ولكن الكثير من الأهالي لا يعلمون كيفية تنزيل القناة على جهازهم الخاص لهذا سنعرض لكم في الفقرة التالية كيفية تطبيق القناة على التلفاز.

خطوات تشغيل قناة عين التعليمي على الجهاز

  • افتح الجهاز وقم باختيار قائمة القنوات.
  • انقر على زر ” إدارة القنوات ” ومن ثم اختر ” البحث عن قناة جديدة “.
  • اختر البحث عبر القمر ” عرب سات “.
  • ستفتح لك صفحة جديدة بها مربع حواري تنتقل من خلالها عبر أزرار الريموت.
  • قم بإدخال تردد القناة.
  • اضغط على زر بحث ومن ثم ستظهر لك القناة قم بالحصول عليها.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مستجدات كورونا في مصر يوم الأحد 3 يناير 2021 .. تقرير وزارة الصحة المصرية

أخبار مصر

سماء القاهرة ستشهد ظاهرة فلكية جديدة غير مسبوقة اليوم وغدًا

أخبار مصر

موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2021 في مصر

أخبار مصر

شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الاثنين

أخبار مصر

مستشار الرئيس يعلن الفئات الأكثر أولوية للتطعيم ضد كورونا.. ويكشف عن جدول زمني

أخبار مصر

حقيقة تطبيق 50 جنيه غرامة فورية على من يمشي في الشارع بدون كمامة

أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأحد.. شبورة كثيفة وليل شديد البرودة

أخبار مصر

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة 10 دقائق فقط.. والالتزام بنصها ضروري

أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

أخبار مصر

استقرار في أسعار الذهب بتعاملات السبت.. عيار 21 يسجل 827 جنيها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.