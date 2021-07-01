تردد قناة مصر البلد 2021 الجديد عبر النايل سات Misr AlBalad TV

تردد قناة مصر البلد 2021 تتمكن من خلاله استقبال القناة والاستمتاع بكافة المحتويات المميزة من البرامج الإخبارية والأفلام الأجنبية، فمن الجدير بالذكر أن قناة مصر البلد قناة إعلامية منوعة تقوم بتقديم أبرز البرامج الإخبارية التي تقدم الخبر فور حدوثه مع تحليل المواقف السياسية المحلية والعربية والعالمية، إلى جانب عرض المحتويات المتنوعة الأخرى، وهي جميعًا تعمل على جذب الجمهور ونسبة كبيرة من المشاهدين لقناة مصر البلد، فيما يلي نقدم لكم تردد قناة مصر البلد 2021 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة مصر البلد الفضائية

قناة مصر البلد تعمل على تقديم مجموعة من البرامج الإخبارية، والأفلام والمسلسلات الحديثة الحصرية على شاشتها، كما تعمل على تقديم الأخبار السياسية والأخبار الرياضية، والمباريات الحاسمة على الشاشة.

تتمتع القناة بتوفر بها باقة من أكفأ الاعلاميين المصريين المقدمين للبرامج الإخبارية الطارحة للقضايا الشائكة في مصر والوطن العربي.

تم تأسيس مصر البلد الاخبارية في عام 2012 تحت إشراف عام صبحي معروف، مع مباشرة الإعلامي الكبير سمير شهاب، والصحفي مصطفى عيد.

برامج قناة مصر البلد

برنامج مهمة خاصة للإعلامي أحمد رجب.

برنامج من الجاني للإعلامي أحمد بدوي.

برنامج فينا الخير تقديم الإعلامي خالد الحكيم.

برنامج تقديم الإعلامي مصطفى كمال.

برنامج بكل جراءة تقديم الإعلامي محمد سامي.

برنامج أحداث الساعة تقديم هاني الهواري.

برنامج وبالوالدين إحسانا تقديم محمد سامي.

برنامج لعله خير تقديم صوفيا زاده.

برنامج حلوة الدنيا مع سونيا تقديم سونيا الحبال.

برنامج خفايا وأبراج تقديم منى أحمد.

تردد قناة مصر البلد 2021 الجديد

من السهل على الفرد استقبال اشارة قناة مصر البلد 2021 عبر ضبط وتنزيل تردد قناة مصر البلد عبر القمر الصناعي النايل سات عبر استقبال التردد التالي: