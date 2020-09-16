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تردد قناة مودي كيدز MODY KIDS الجديد على نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قناة مودي كيدز 2020

قناة مودي كيدز قناة موجهة للأطفال، غير مشفرة، على نايل سات، تعرض مودي- مزيج من الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون العالمية الشهيرة- بطريقة الدبلجة للغة للعربية. مع عدم إغفال المحتوى التثقيفي الآخر، وتخصص بث تلفزي يستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف. وقد أمنت MODY KIDS- لها شعبية مرموقة حتى باتت قناة رئيسية عند الأسرة.

1 قناة مودي كيدز
2 إستقبال قناة مودي كيدز للأطفال
3 تردد قناة مودي كيدز 2020

قناة مودي كيدز

نموذج أشكال الرسوم المتحركة المختلفة من MODY KIDS-  تشكل جذباً للكثير من الأطفال، فهي تركز بشكل كبير على تقديم أصناف من الرسوم المتحركة الشيقة، وأفلام ديزني. أستقطبت الأطفال من كل مكان بعرضها أفلام الكارتون المدبلجة الأكثر جذباً مثل علاء الدين، تيمون وبومبا.

وتهدف القناة المعروفة بإسم مودي كيدز” لدمج محتوى تعليمي وتثقيفي، ومسلي، وربط الأطفال بمحتوى الرسوم الهادفة التي تساعد على التطوير والتفكير بشكل مناسب، لذلك يحرص أولياء الأمور على تمكين أطفالهم من متابعة قناة mody kids 2020 الغنية بمحتواها المتجدد، مع التركيز على تحسين جودة البث ليكون خالي من أي شوائب.

إستقبال قناة مودي كيدز للأطفال

وتبث قناة مودي كيدز على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي غير منقطع على مدار 24 ساعة، لإستيعاب دمج ألوان من الرسوم المتحركة وأفلام ديزني الأكثر نجاحاً، وعكس الترفيه غير المحدود، ويمكن العثور على قناة mody kids على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11603، والإستقطاب الأفقي.

تردد قناة مودي كيدز 2020

  • القمر :نايل سات 7 غرباً
  • التردد 11603-H
  • الترميز 27500
  • إسم القناة على الرسفير MODY KIDS

نوهت إدارة قناة مودي كيدز على ضرورة إعادة تحديث بيانات التردد وفق آخر تردد جديد، صدر مؤخراً، لضمان الحصول على إشارة أكثر ثباتا ًعلى الأقمار الصناعية بدون إنقطاع.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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