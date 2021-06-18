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تردد قناة ميكس بالعربي MIX BEI ARABY تعمل على جميع الاجهزة على نايلسات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة ميكس بالعربي

قناة MIX بالعربي ميكس قناة تلفزيونية سيطرت على إهتمام المشاهدين في العالم العربي، ذات نشأة حديثة، بث تجريبي، تعرض المسلسلات الاجنبية، وبعض الافلام الامريكية المترجمة، تعتبر آخر صيحات القنوات الفضائية التابعة لقمر نايل سات، المخصصة للمحتوى الغربي، حازت على الثقة، لوجود تنوع في خطة العرض، وهذا ما جعل محبي المسلسلات بعدم الإبطاء لمعرفة كيفية تنزيل التردد، بدأت القناة افتتاحها بنقل الافلام والمسلسلات الاجنبية الشهيرة مثل قيامة ارطغرل المسلسل التركي فاطمة المسلسل الهندي جودا أكبر مسلسل حالة عشق مسلسل الكبير قوي مسلسل الصياد مسلسل خطوط حمراء المسلسل الأجنبي Sea patrol المسلسل الأجنبي Mr robot.

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تردد ميكس بالعربي على نايل سات الجديد

تردد ميكس بالعربي 2021

ميكس بالعربي تدعو مشاهديها في كل مكان في الوطن العربي الى ضبط الترددات الثابتة، على جميع الاجهزة، بما يمكنهم من الوصول للمحتوى المنافس بعد ضبط الهوائي وإستقبال إشارة القناة الفضائية، ويمكن تحقيق كل ماذكر بواسطة التردد التالي:

  • افتح menue
  • أختار التركيب
  • أختر إضافة تردد
  • أدخل التردد الآتي 11938
  • اضغط أيقونة تنزيل القناة

تم رصد ظهور قناة ميكس بالعربي على إشارة نايل سات بتردد واحد، وبعد نجاح إلتقاطها فضائياً تندرج في القائمة بإسم MIX BEI ARABY لكي تتمكن بالبحث عنها، ويجب التنويه ان القناة تعمل على جميع اجهزة الاستقبال سواء بجودة اس دي او اتش دي بدون إشتراك.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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