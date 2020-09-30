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تردد قناة ميكي للأطفال “بتفرج على ميكي” على إشارة نايل سات

بواسطة زكريا منير

بعد تعديل تردد قناة ميكي المخصصة للأطفال، أصبح ممكناً إستقبال إشارة “MICKEY Channel” على نايل سات بجودة أفضل، تأتي قناة ميكي بمحتواها الطفولي المتنوع المشتمل على الرسوم المتحركة وأفلام ديزني الشهيرة، وهي قناة تسللت إلى البيوت كوسية تلفزيونية تجمع المحتوى الممزوج بالمرح والتعلم والترفيه. “قناة ميكي “هي قناة مصرية بدأت لأول مرة في 2012 وسرعان ما حققت النجاح المنشود فتحولت لقناة مفضلة عند الأسرة. تتوفر قناة ميكي كيدز أو ميكي للأطفال بدقة SD من خلال خدمة البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات.

1 قناة ميكي
2 تردد قناة ميكي

قناة ميكي

رسمت قناة ميكي للأطفال النجاح الذي تأمله، من خلال وصولها لذوق وميول فئة الأطفال عبر محتوى الأفلام الكارتونية المثيرة للإهتمام. وليس هذا فحسب، يتم تقديم الأغاني فقرات الموسيقى التي تخاطب عقل الطفل والذي يكون أكثر ميلاً إليها، وأما على صعيد أفلام الرسوم المتحركة فقد حققت جذباً بعرض سلسلة حلقات توم وجيري- الأكثر مشاهدة وتفضيلاً عند الأطفال.

جرت العادة- في بث الأفلام الكارتونية العالمية المنتجة في ديزني من قناة ميكي كيدز 2020. وفي ضوء ذلك، أعتمدت مزيج من سلسلة الأفلام الكارتونية بطريقة الدبلجة- مما يجعل الطفل يقضي أوقاتاً ممتعة في الترفيه والتعلم في وقت مبكر من مراحل طفوله، وإنقياده للتأثير. الآن مع تردد “Mickey Channel Frequency on Nilesat” تستطيع ضبط قناة ميكي على أجهزة الإستقبال لديكم، لإستقبال البث بجودة جيدة وإشارة أكثر ثباتاً بدون إنقطاع أو تشويش. بعد إلتقاط قناة ميكي المجانية بدون تشفير التي تتيح بث مفتوح على مدار 24/24 ساعة.

تردد قناة ميكي

إسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز
MICKEY TV Nilesat 7 west 11526 H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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