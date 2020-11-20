Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة نجوم هوليود الزرقاء- NJOOM HOLLYWOOD

بواسطة زكريا منير

يمكن لمحبي الافلام الأجنبية اعادة إستقبال قناة نجوم هوليود وفق احدث تردد على القمر الصناعي نايل سات 8 غرب. بمجرد إدخال تردد قنوات هوليود بشكل صحيح في جهاز الرسيفر للتمتع بمحتوى الأفلام المترجمة التي لا حصر لها.

وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، مفرجة عن أقوى الأفلام الأمريكية الشهيرة والتي تحقق في نفس الوقت اعلى نسب مشاهدة، توصلت قناة نجوم هوليود NJOOM HOLLYWOOD لإستقطاب مقبول من مشاهديها وذلك يرجع لتقصير المدة الزمنية الخاصة بالظهور بإعلانات تجارية، وهو ما يجنب عامل الملل بالتأكيد، بقاءها في البث المفتوح المستمر طوال ساعات اليوم جعل محبي الافلام لا يتركونها  فأي شئ اوضح من جعلها في قائمة القنوات الرئيسية.

وكاي قناة تسعى، نجوم هوليود، لارضاء ذوق المتعطشين للافلام الاجنبية من خلال توفير سلسلة الافلام الأفضل التي تتوافق مع ما يبحث عنه من أفلام- حيث تشبع ميول جمهورها العريض في الشرق الأوسط وشمال أفرقيا.

1 قناة نجوم هوليود الزرقاء
2 تردد قناة نجوم هوليود 2020 الجديد

قناة نجوم هوليود الزرقاء

تشتهر القناة بقوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي قناة مجانية، غير مشفرة، تتيح كاتلوج لا نهاية له من أفلام هوليود الأجنبية التي تعرض بطريقة الترجمة لتتوافق مع الذائقة البصرية الخاصة بمحبي السينما ليتحول المنزل الى دور سينمائي مصغر.

يمكن للمشاهدين من كل مكان متابعة الافلام التي تعرض واحداً تلو الآخر على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع. لتتمتع بتجربة مشاهدة الأفلام المختلفة متعددة التصانيف منها ما هو في الأكشن،والمغامرات، والخيال العلمي والرعب.

تردد قناة نجوم هوليود 2020 الجديد

                                               نجوم هوليود: NJOOM HOLLYWOOD
القمر الصناعي : نايل سات 8.0°W، التردد 12563 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 7/8 الجودة; sd
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

تردد قناة التلفزيون العربي جو شو- AL ARABY TV

أخبار مصر

تردد قناة مساواة الفسلطينية- Musawa TV

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة نبأ NABA TV الفضائية على نايل سات وسهيل سات

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة ليبيا الرياضية- libya Sport TV|” تحديث نوفمبر 2020

أخبار مصر

تردد قناة إم بي سي- 1 MBC

أخبار مصر

تردد قناة النايل العائلة- Nile-family

أخبار مصر

تردد قناة كراميش karameesh للأطفال على النايل سات 2020

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة الإمارات Emarat TV على عرب سات و”نايل سات”…

أخبار مصر

طريقة تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين

أخبار مصر

تردد قناة مصر القرآن الكريم- Misr Quran Kareem


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.