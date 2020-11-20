تردد قناة نجوم هوليود الزرقاء- NJOOM HOLLYWOOD

يمكن لمحبي الافلام الأجنبية اعادة إستقبال قناة نجوم هوليود وفق احدث تردد على القمر الصناعي نايل سات 8 غرب. بمجرد إدخال تردد قنوات هوليود بشكل صحيح في جهاز الرسيفر للتمتع بمحتوى الأفلام المترجمة التي لا حصر لها.

وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، مفرجة عن أقوى الأفلام الأمريكية الشهيرة والتي تحقق في نفس الوقت اعلى نسب مشاهدة، توصلت قناة نجوم هوليود NJOOM HOLLYWOOD لإستقطاب مقبول من مشاهديها وذلك يرجع لتقصير المدة الزمنية الخاصة بالظهور بإعلانات تجارية، وهو ما يجنب عامل الملل بالتأكيد، بقاءها في البث المفتوح المستمر طوال ساعات اليوم جعل محبي الافلام لا يتركونها فأي شئ اوضح من جعلها في قائمة القنوات الرئيسية.

وكاي قناة تسعى، نجوم هوليود، لارضاء ذوق المتعطشين للافلام الاجنبية من خلال توفير سلسلة الافلام الأفضل التي تتوافق مع ما يبحث عنه من أفلام- حيث تشبع ميول جمهورها العريض في الشرق الأوسط وشمال أفرقيا.

قناة نجوم هوليود الزرقاء

تشتهر القناة بقوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي قناة مجانية، غير مشفرة، تتيح كاتلوج لا نهاية له من أفلام هوليود الأجنبية التي تعرض بطريقة الترجمة لتتوافق مع الذائقة البصرية الخاصة بمحبي السينما ليتحول المنزل الى دور سينمائي مصغر.

يمكن للمشاهدين من كل مكان متابعة الافلام التي تعرض واحداً تلو الآخر على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع. لتتمتع بتجربة مشاهدة الأفلام المختلفة متعددة التصانيف منها ما هو في الأكشن،والمغامرات، والخيال العلمي والرعب.

تردد قناة نجوم هوليود 2020 الجديد