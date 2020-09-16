تردد قناة يو تي في UTV Iraq على نايل سات 2020

قناة يو تي في قناة تلفزيونية فضائية عراقية تنتهج معايير نموذج الإعلام الحديث المتنوع، تبث الأخبار، وتذيع برامج متعددة ومختلفة حوارية وثقافية وترفيهية، مع تعزيز الطاقة لتوجيه محتوى شبابي وإستهداف الترفيه بكل أشكاله للوصول لشرائح مهمة في المجتمع.

قناة يو تي في

تستهدف قناة UTV Iraq تعزيز منظومة البرامج الشاملة مع التركيز على جودة المحتوى وتعدده. مخصصة برامج سياسية وحوارية،ثقافية ورياضية. مع تداول الأخبار العراقية ومناقشتها ، من ناحية أخرى، تستضيف السياسيين والكتاب والمسؤولين والمعنيين لدعم إجراء حوارات مفتوحة يمكن من خلالها توضيح كل شئ- وإضفاء المزيد من التفاصيل التي يحتاج لها.

إستقبال قناة يو تي في العراقية

وتبث قناة يو تي في على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإستيعاب دمج حزمة برامج متنوعة في السياسية والصحافية والترفيه، ويمكن العثور على قناة utv iraq على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 10727، والإستقطاب الأفقي، معدل الترميز عند 27500.

الآن مع تردد قناة يو تي في على نايل سات، يمنكم ضبطه على جهاز الإستقبال لديكم بالخطوات العادية. لإمكانية إستقبال قناة urv بدقة عرض الشاشة HD فائقة الوضوح.

القمر نايل سات 7 غربا

التردد 11353/V

الترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر: UTV Iraq HD

وفق التردد الجديد الخاص بقناة utv iraq- على نايل سات، يمكنك من خلاله إلتقاط البث على القمر الصناعي نايل سات 2020، والتمتع بخدمات الأخبار العاجلة وبرامج الترفيه الأخرى.