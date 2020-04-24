تردد قناة on e الجديد 2020 لمشاهدة مسلسل النهاية

تردد قناة on e الجديد علي القمر الصناعي نايل سات في شهر رمضان أون أي قناة مصرية منوعة تعرض الكثير من البرامج الترفيهية، تم تاسيس قناة أون سنة 2008 تنوعت منذ بدايتها في تقديم أفضل الخدمات الإعلامية المنفردة التي تجمع بين الثقافة والترفيه والمتعة والتنوير الذهني قناة متنوعة حصلت علي إعجاب عدد كبير من الأذواق المصرية والعربية في الوطن العربي كما أنها تعرض أيضا الأخبار العربية والمحلية والعالمية ومجموعة كبيرة من المسلسلات بمختلف أنواعها وتغطيات للأحداث الرياضية والسياسية والفنية.

سيتم عرض مسلسل الفنان يوسف الشريف على قناة أون أي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الاولي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل والإعادة الثانية الساعة الثانية مساءً.

تردد قناة on e الجديد

التردد الجديد لقناة أون أي على النايل سات لمشاهدة أحدث المسلسلات والبرامج الرمضانية.

التردد الأستقطاب معامل التصحيح 10854 أفقي 5/6 12053 رأسي 5/6

أستقبل قناة أون اي علي نايل سات

أستقبل فضائية أون اي on e علي النايل سات, إليكم أوقات مسلسلات رمضان 2020 علي أون اي.