Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة on e الجديد 2020 لمشاهدة مسلسل النهاية

بواسطة هند جمال
تردد قناة on e الجديد 2020 لمشاهدة مسلسل النهاية On e

تردد قناة on e الجديد علي القمر الصناعي نايل سات في شهر رمضان أون أي قناة مصرية منوعة تعرض الكثير من البرامج الترفيهية، تم تاسيس قناة أون سنة 2008 تنوعت منذ بدايتها في تقديم أفضل  الخدمات الإعلامية المنفردة التي تجمع بين الثقافة والترفيه والمتعة والتنوير الذهني قناة متنوعة حصلت علي إعجاب عدد كبير من الأذواق المصرية والعربية في الوطن العربي كما أنها تعرض أيضا الأخبار العربية والمحلية والعالمية ومجموعة كبيرة من المسلسلات بمختلف أنواعها وتغطيات للأحداث الرياضية والسياسية والفنية.

سيتم عرض مسلسل الفنان يوسف الشريف على قناة أون أي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الاولي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل والإعادة الثانية الساعة الثانية مساءً.

تردد أون اي
تردد قناة اون اي

تردد قناة on e الجديد

التردد الجديد لقناة أون أي على النايل سات لمشاهدة أحدث المسلسلات والبرامج الرمضانية.

التردد الأستقطاب معامل التصحيح
10854 أفقي 5/6
12053 رأسي 5/6

أستقبل قناة أون اي علي نايل سات

أستقبل فضائية أون اي on e علي النايل سات, إليكم أوقات مسلسلات رمضان 2020 علي أون اي.

  •  مسلسل النهاية الساعة العاشرة مساءً بطولة النجم يوسف الشريف.
  • مسلسل الأختيار الساعة ٩ مساءً بطولة أمير كرارة.
  • مسلسل عمرو دياب الساعة السادسة والنصف مساءً بطولة الفنان علي ربيع والفنان مصطفي خاطر.
  • مسلسل فرصة تانية يعرض الساعة الحادية عشرو بطولة ياسمين صبري.
  • مسلسل رجالة البيت يعرض الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

هند جمال

هند جمال
كاتبة مصرية أحب الكتابة والتدوين وتحرير الأخبار

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات تتعلق بـ ” حظر التجول ” خلال شهر رمضان المبارك

أخبار مصر

مواعيد حظر التجوال الجديدة في مصر خلال شهر رمضان 2020 للأفراد والمحال التجارية

أخبار مصر

مواعيد حظر التجوال في رمضان 2020

أخبار مصر

عاجل:غدا بداية شهر رمضان 2020 في مصر والدول العربية وفقا للبحوث الفلكية

أخبار مصر

“بالفيديو” شبح الكورونا يطارد قرية هيت بالمنوفية والأهالى يستغيثون «هيت…

أخبار مصر

شروط قبول دفعة جديدة للمجندين في القوات المسلحة مرحلة يوليو 2020 .. والمستندات…

أخبار مصر

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة بكورونا

أخبار مصر

بعد إلغاء صلاة التراويح في المسجد الأفتاء تعلن كيفية أداءها فى المنزل

أخبار مصر

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2020 في مصر

أخبار مصر

قرار هام من المصرية للاتصالات We بشأن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.