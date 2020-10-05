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تردد قنوات الطبخ العربية..”إلتقط” إشارة أفضل قنوات الشيف 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قنوات الطبخ على نايل سات 2020

نستعرض معكم في هذا المقال- قنوات الطبخ وفق آخر التردد الجديد الخاص لكل قناة، حيث تضم القائمة أفضل وأقوى قنوات الطبخ في العالم العربي، التي تخصص فقرات يخرج خلالها أمهر الشيفات المحترفين والعالميين ممن يتقنون إعداد أشهى أطباق الطعام بحصرية الوصفات التي تبحث عنها كل إمرأة طباخة. واليوم قد قمنا بتجميعة تردد قنوات الطبخ 2020 الجديدة المجانية التي تبث من خلال القمر الصناعي Nilesat 7° West.

1 قنوات الطبخ العربي
2 تردد قنوات الطبخ على النايل سات

قنوات الطبخ العربي

تتميز قنوات الطبخ العربي بإستيعاب إعداد كامل الوجبات الغذائية والعصائر والكعك والحلويات، حيث يظهر الطباخين الأمهر على الهواء مباشرة للتفنن والإبداع في تحضير مختلف أنواع الطعام التقليدي والأجنبي. وتظهر قنوات الطبخ على إشارتها على القمر الصناعي نايل سات 7 غرب- مجتذبة إهتمام الأسر العربية لتسهيل تعلم مهنة الشيف والوصول لإمكانية إعداد كل الوجبات من المنزل دون التوجه للمطاعم، بما يمنع الخطر القادم من الوباء العالمي كورونا، وفي الوقت نفسه تجد فرصة للتدبير المنزلي والقول للإسراف وداعاً .

تخصص “Cooking channels” حلقات متميزة في إعداد كل الأطعمة يشمل المقبلات والمعجنات والمشويات والعصائر. إضافة إلى ذلك القيام بإعداد أطباق الأرز باللحمة والدجاج والأسماك وغيرها الكثير من أصناف الأطعمة الرئيسية في كل بيت عربي. ونشير إلى أنه يتم توفير تردد قنوات الطبخ متعددة المنشأ هناك قنوات مصرية وسعودية وجزائرية

تردد قنوات الطبخ على النايل سات

إسم القناة التردد، القطبية معدل الترميز
SamiraTV قناة سميرة تي في 12360، V 27500
Beity TV قناة بيتي تي في 11334، H 27500
Panorama Food بانوراما فود 12054، V 27500
AL SHASHA FOOD الشاشة فود 11526، H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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