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تردد قنوات شبكة كايرو المصرية.. على نايل سات للأفلام والمسلسلات

بواسطة زكريا منير
قناة كايرو سينما 2020

نستعرض معكم في هذا المقال” وصف عن قنوات كايرو، مع إضافة بيانات تردد قنوات كايرو على القمر الصناعي نايل سات بأفضل إشارة. تتخصص شبكة قنوات كايرو المصرية في عرض إنتاجات السينما والأفلام والمسلسلات في كاتلوج لا نهاية له، مزايا كثيرة جعلت “Ciro channel” في قائمة المفضلات- حيثث لديها حقوق بث إنتاجات ضخمة من الأفلام والمسلسلات الحديثة والقديمة متنوعة التصانيف، تتوفر قنوات كايرو بدقة SD العادية من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات.

بإمكانك ضبط التردد الجديد لقنوت كايرو في جهاز الإستقبال، لإستقبالها بشكل فوري بدون إنقطاع أو تشويش على قمر نايل سات 7 غرباً

تردد قنوات كايرو 2020 الجديد

إسم القناة التردد معدل الترميز
CAIRO CINEMA كايرو سينما 11526 H 27500
CAIRO DRAMA كايرو دراما 11526 H 27500
CAIRO FILM كايرو فيلم 11603 H 27500
CAIRO MOSALSALAT كايرو مسلسلات 11603 H 27500

بالإمكان تتبع أفضل الأفلام وأقواها- من خلال قنوات كايرو المجانية غير المشفرة، فيمكن ان تضع  إهتمامك بمشاهدة الأفلام واحدا تلو الآخر بدون توقف. حيث ان قنوات شبكة كايرو واحدة من أعرق القنوات التي تركز بعناية على إنتقاء الأعمال السينمائية الناجحة التي تخلدت في الذاكرة، بوليسي، الأكشن، التراجيديا، رومانسي، كوميديا.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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