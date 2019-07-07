“ترقبوا”موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول من خلال الرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح

في حالة من القلق والتوتر، ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الثالث المتوسط 2019 مطلع الأسبوع القادم،حيث قام الدكتور قصي السهيل وزير التربية العراقية، بالإعلان عن قرب إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط، وذلك في كافة المحافظات العراقية “بغداد والرصافة الأولى والثانية والثالثة والكرخ الأولى والثانية والثالثة وأربيل وصلاح الدين وكركوك ونينوي والبصرة والمثني وذي قار وميسان والقادسية والناصرية وكربلاء” ومن ثم باقي المحافظات العراقية، ومن خلال تلك التقرير سوف نعرض عليكم كافة الروابط التي من المقرر ظهرر النتيجة عليها، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

نتيجة الثالث المتوسط 2019

جديراً بالذكر أنه قام طلاب الصف الث امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2019 في جميع المحافظات العراقية جميع الدراسات “العربية والتركمانية والكردية والإنجليزية” مطلع شهر يونيو الماضي وبالتحديد يوم 11 يونيو 2019 وانتهت الامتحانات في معظم المحافظات يوم 30 يونيو 2019، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات في جميع اللجان في مختلف المحافظات انطلقت مباشرة اعمال التصحيح وتقدير الدرجات لدفاتر الإجابات الخاصة بالطلاب، وجاري حاليا القيام بأعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة تمهيد لاعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الدكتور فصي السهيل.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019

سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من قبل وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل لإعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي ستقوم بإعلان النتائج فور اعتمادها، ومن هذه المواقع.

ومن خلال حرصنا على طلاب موقع ” كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالمتابعة لحظة بلحظة وتوفير النتائج فور اعتمادها.