تركيب اشارة تردد قناة كوردماكس-Kurdmax Channel 2021 بصيغة hd على نايل سات

تردد قناة كورماكس تم تحديثه على نايل سات، وهي قناة تلفزيونية متنوعة تبث من مدينة اربيل، العراق، بدا بثها وتاسيسها في 2012، توفر محتواها باللغة الكردية والسورانية، تختلف القناة عن اي قناة اخرى كردية، حيث تتميز بمزيج برامجي ذاتي، يضم برامج ثقافية وترفيهية وكوميدية والمسابقات والاخبار، كما تتميز بتقديم عروض سلسلة حقوق الدراما التركية والهندية مع ادخال الدبلجة عليها، كجزء اساسي من خطة البث، وهي قناة غير مشفرة، ينطلق بثها على مدار 24 ساعة بدون إنقطاع، وتعمل القناة “Kurdmax Channel” بدقة HD Full 1080 للعرض.

تردد قناة كوردماكس

“Kurdmax Channel” هي قناة تلفزيونية كردية، مملوكة ومدارة من قبل مجموعة EDICOO ـ ومرخصة القناة من قبل حكومة اقليم كردستان للجمهور في العراق، وتتجاوز القناة انتشارها في البلد الام العراق فلديها جمهور متنامي في الشرق الاوسط وجزء من اوروبا. قناة كوردماكس الفضائية الكردية قدمت ولا تزال محتوى فريد ونوعي من البرامج المتنوعة والحصرية بمافيها البرامج التي تاتي في المجالات الثقافية والاجتماعية لذلك عدت محطة تلفزيونية مهمة تستجيب لمتطلبات الجمهور بحملها الهوية الكردية وتسليط الضوء على ما حققته العرقية تلك من انجازات حديثاً وقديماً. وتقدم القناة بإستمرار حلقات المسلسلات الدرامية التركية والهندية المدبلجة للغة الكردية بشكل اساسي.

يمكنكم استقبال اشارة قناة كوردماكس-“Kurdmax Channel” على التردد 12729 عمودي، اما معدل الترميز فهو 27500، وسيكون معامل تصحيح الخطأ عند 5/6، على ساتل Eutelsat 8 West B بمدار نايل سات 8 غرب.