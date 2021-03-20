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“تركيب” تردد القنوات اليمنية “كاملة” الجديد على مدار نايل سات

بواسطة زكريا منير
قنوات يمنية، ترددات نايل سات

في هذه المقالة سوف ننشر تردد القنوات اليمنية 2021 على نايل سات بنطاق 7 غرب، بأكملها، لتسهيل الوصول للترددات الجديدة وإدخالها على جهاز الاستقبال بشكل صحيح، لاجل ضبطها واستقبال بثها عى الاقمار الصناعية، بشكل فوري، وهناك مجموعة قنوات يمنية جميعها غير مشفرة، لانها مجانية، توفر خدمة البث الخاص بها على ساتل نايل سات، لتطلق بث مفتوح مستمر  طوال 24 ساعة، بلا توقف. وتضم قائمة القنوات باقات متعددة هي كالاتي:( قناة يمن شباب، قناة سهيل، قناة اليمن الفضائية، قناة اليمن التعليمية، قناة سبأ، قناة عدن، قناة السعيدة، قناة الساحل)

1 ترددات قنوات اليمن 2021 الجديدة على قمر نايل سات
2 مميزات القنوات اليمنية

ترددات قنوات اليمن 2021 الجديدة على قمر نايل سات

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز
قناة اليمن الفضائية 12687 افقي h 27500
قناة اليمن التعليمية 12687 افقي h 27500
قناة سهيل 11315 عمودي v 27500
قناة السعيدة 11900 عمودي v 27500
قناة عدن 12687 افقي h 27500
قناة اليمن اليوم 12687 افقي h 27500
قناة يمن شباب 11392 عمودي v 27500
قناة الساحل 12563 عمودي v 275001

مميزات القنوات اليمنية

  • تتميز معظم القنوات اليمنية بالتنوع في تقديم محتواها لتكون سياسية واجتماعية ويمنية، وتعزيزها بفعالية لتكون نافذة مباشر لنقل الواقع وعمل المقابلات الخاصة، ومتابعة الاخبار اليمنية اليومية مع تكثيف التغطيات الخاصة حولها ودعم النقاشات “المعمقة” للوقوف على ابعادها وتقديم حيثياتها بكل اوجهها وربطها بالتحلييلات من أطر جيوسياسية.
  • تطلق معظم القنوات اليمنية الفضائية بثها التلفزيوني المدعوم بتقنية SD القياسية، وتضيف القنوات شريط اخباري اسفل الشاشة متضمناً آخر الاخبار العاجلة من داخل اليمن، كما تلعب دوراً مهماً في تدفق المعلومات من خلال برامج متنوعة ترصد الملفات الساخة وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية واحوال الافراد في مناطق مختلفة.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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