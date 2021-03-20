“تركيب” تردد القنوات اليمنية “كاملة” الجديد على مدار نايل سات

في هذه المقالة سوف ننشر تردد القنوات اليمنية 2021 على نايل سات بنطاق 7 غرب، بأكملها، لتسهيل الوصول للترددات الجديدة وإدخالها على جهاز الاستقبال بشكل صحيح، لاجل ضبطها واستقبال بثها عى الاقمار الصناعية، بشكل فوري، وهناك مجموعة قنوات يمنية جميعها غير مشفرة، لانها مجانية، توفر خدمة البث الخاص بها على ساتل نايل سات، لتطلق بث مفتوح مستمر طوال 24 ساعة، بلا توقف. وتضم قائمة القنوات باقات متعددة هي كالاتي:( قناة يمن شباب، قناة سهيل، قناة اليمن الفضائية، قناة اليمن التعليمية، قناة سبأ، قناة عدن، قناة السعيدة، قناة الساحل)
ترددات قنوات اليمن 2021 الجديدة على قمر نايل سات
|إسم القناة
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|قناة اليمن الفضائية
|12687
|افقي h
|27500
|قناة اليمن التعليمية
|12687
|افقي h
|27500
|قناة سهيل
|11315
|عمودي v
|27500
|قناة السعيدة
|11900
|عمودي v
|27500
|قناة عدن
|12687
|افقي h
|27500
|قناة اليمن اليوم
|12687
|افقي h
|27500
|قناة يمن شباب
|11392
|عمودي v
|27500
|قناة الساحل
|12563
|عمودي v
|275001
مميزات القنوات اليمنية
- تتميز معظم القنوات اليمنية بالتنوع في تقديم محتواها لتكون سياسية واجتماعية ويمنية، وتعزيزها بفعالية لتكون نافذة مباشر لنقل الواقع وعمل المقابلات الخاصة، ومتابعة الاخبار اليمنية اليومية مع تكثيف التغطيات الخاصة حولها ودعم النقاشات “المعمقة” للوقوف على ابعادها وتقديم حيثياتها بكل اوجهها وربطها بالتحلييلات من أطر جيوسياسية.
- تطلق معظم القنوات اليمنية الفضائية بثها التلفزيوني المدعوم بتقنية SD القياسية، وتضيف القنوات شريط اخباري اسفل الشاشة متضمناً آخر الاخبار العاجلة من داخل اليمن، كما تلعب دوراً مهماً في تدفق المعلومات من خلال برامج متنوعة ترصد الملفات الساخة وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية واحوال الافراد في مناطق مختلفة.