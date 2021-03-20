“تركيب” تردد القنوات اليمنية “كاملة” الجديد على مدار نايل سات

في هذه المقالة سوف ننشر تردد القنوات اليمنية 2021 على نايل سات بنطاق 7 غرب، بأكملها، لتسهيل الوصول للترددات الجديدة وإدخالها على جهاز الاستقبال بشكل صحيح، لاجل ضبطها واستقبال بثها عى الاقمار الصناعية، بشكل فوري، وهناك مجموعة قنوات يمنية جميعها غير مشفرة، لانها مجانية، توفر خدمة البث الخاص بها على ساتل نايل سات، لتطلق بث مفتوح مستمر طوال 24 ساعة، بلا توقف. وتضم قائمة القنوات باقات متعددة هي كالاتي:( قناة يمن شباب، قناة سهيل، قناة اليمن الفضائية، قناة اليمن التعليمية، قناة سبأ، قناة عدن، قناة السعيدة، قناة الساحل)

ترددات قنوات اليمن 2021 الجديدة على قمر نايل سات

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز قناة اليمن الفضائية 12687 افقي h 27500 قناة اليمن التعليمية 12687 افقي h 27500 قناة سهيل 11315 عمودي v 27500 قناة السعيدة 11900 عمودي v 27500 قناة عدن 12687 افقي h 27500 قناة اليمن اليوم 12687 افقي h 27500 قناة يمن شباب 11392 عمودي v 27500 قناة الساحل 12563 عمودي v 275001

مميزات القنوات اليمنية