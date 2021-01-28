تركيب تردد قناة أم البنين الفضائية OM-ALBaneen TV 2021 على نايل سات

تردد قناة أم البنين هي قناة إسلامية شيعية تبث على قمر نايل سات، يرتكز نشاطها البرامجي ببث الخطابات الدينية ونشر تلاوات القران، تدمج محتوى مرئي متعدد وتهدف لزيادة مستوى الثقافة الدينية والاجتماعية لدى الفرد وتحمل معها القيم والاخلاقيات التي تروج لها من خلال المحاضرات والاناشيد الايمانية، وينطلق بث القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف، تقوم القناة على العديد من الخصائص التي جعلتها قناة اكثر إستقطاباً خاصة في إتاحة خدمة إهداء ثواب الاعمال الى ارواح الموتى بأسعار رمزية.

ماهي قناة أم البنين

تعد القناة اكثر حضوراً في الارتقاء بالمحتوى الديني المتعدد الذي تبثه مجاناً ليشمل كليبات العزاء الحسيني وتقديم برامجها المنوعة التي توصل رسالة الاسلام وما يطلبه من اتباعه وفق شريعة النبي محمد بن عبدالله. بحيث بهدف الى تنقية التراث الاسلامي من الاحاديث المشبوهة وتسهيل الوصول الى المعارف المهمة من خلال السرد التاريخي والقصص. لذلك تمتلك كل مواصفات القناة الدينية التي تؤهلها لتكون في المقدمة خاصة مع سهولة ضبط القناة على Nilesat 201 @ 7° West لكونها لاتتبع نظام التشفير.

OM-ALBaneen TV 2021

تعكس قناة ام البنين مزيج برامجها متكامل من خلال البث المفتوح- وهو ما يجد فيه المشاهدين ما يثير إهتمامهم من البرامج المتنوعة وبث مستمر للمسلسلات الدينية والتاريخية، ومع تحديث تردد قناة أم البنين 2021 اصبح ممكناً ضبط القناة بسهولة من خلال إدخال معدل الرمز. بالتوجه الى القائمة او menue ثم اختيار التركيب او installation ثم اختيار البحث اليدوي على القمر الصناعي المطلوب، اضف التردد & معدل الترميز- القطبية @ معامل تصحيح الخطأ# ثم الضغط على الزر الازرق لإتمام الحفظ وبدأ تنزيل القنوات السابقة.

ظهور قناة ام البنين على قمر نايل سات بإسم OM-ALBaneen TV، وقد سجلت اعلى نسب للمشاهدة، وتميزت بتقديم محتوى جديد ونوعي يجذب ميول المسلمين. لمعرفة كيفية تنزيل القنوات الشيعية تابع الشرح اعلاه، ولمعرفة تردد قناة أم البنين راجع البيانات ادناه.

تردد قناة أم البنين الفضائية