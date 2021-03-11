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تركيب تردد قناة الريان القديم 2021 الجديد على سهيل سات و”نايل سات”

بواسطة زكريا منير

يمكنكم استقبال قناة الريان القديم وفق الترددات المتاحة على نايل سات و”هوت بيرد و”عرب سات 2021، فتوفر القناة بثها الخاص بدقة SD القياسية، الى جودة HD عالية الوضوح. وبعيداً عن اي تشويش مع تحديث تردد القناة اصبح بالامكان تلقي اشارتها بجودة افضل. الريان القديم القديم هي بالاصل تنتمي لقنوات شركة الريان للإعلام، ويتم تخصيصها في بث محتواها القديم المشتمل على المسلسلات القطرية والعربية مع دمج مختلف البرامج المنوعة ضمن خطة البث الرامية لاعادة الارشيف التلفزيوني لما يصل لاكثر من عشرة عقود مضت.

1 ماهي قناة الريان
2 تردد قناة الريان القديم 2021 الجديد

ماهي قناة الريان

يشتمل بث قناة الريان القديم-al rayyan al qadeem tv على حلقات المسلسلات النادرة، وتقديم الافلام الوثائقية، والكثير من البرامج المتنوعة،  في إطار المحافظة على التراث التلفزيوني القطري لتجمع كل ما هو مفيد وترفيهي يصل الى الجمهور لتلقي اقصى قدر من النفع. لذلك فهي قناة تعتز بالماضي لتقدم ارشيف قديم يتميز بالابداع يستحق المشاهدة.

تخصص القناة بث مفتوح، في بث عالي التردد، مستهدفة القناة القديمة تقديم المواد التلفزيونية الاصيلة في محتواها النوعي سواء اكانت قطرية او عربية، في إطار البث المستمر على مدار 24 ساعة، لتقدم باقة برامج واحدة تلو اخرى.

تردد قناة الريان القديم 2021 الجديد

بمجرد اضافة معطيات التردد التالي، في جهاز الإستقبال لديك، ستتمكن من إلتقاط بث قناة الريان القديم بجودة hd او sd.

القمر التردد القطبية معدل الترميز
نايل سات 12521 افقي H 27500
هوت بيرد 12476 افقي H 29900
سهيل سات 10730 عمودي V 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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