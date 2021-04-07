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“تركيب” تردد قناة الشرقية-الجديد 2021 عبر نايل سات و”هوت بيرد 13 شرق

بواسطة زكريا منير
تردد جديد 2021

قناة الشرقية هي قناة عراقية عامة تتبع شبكة الشرقية التلفزية، تطمح لتكون وسيلة اعلامية متكاملة بتعدد قوالب برامجها وتنوعها من برامج إخبارية ورياضية وكوميدية، وتحتل مكانية متميزة في سماء عالم القنوات العراقية وتبث على نايل سات، وكانت بداية بثها كقناة فضائية في 2004 كأول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص.

1 قناة الشرقية
2 ماهي فضائية الشرقية العراقية ومميزاتها
3 تردد الشرقية على نايل سات
4 التقاط اشارة تردد قناة السومرية 2021 على هوت بيرد

قناة الشرقية

تعتبر الشرقية من اكثر القنوات العراقية التي تسجل حضورها الاعلامي بكل تألق وجاذبية، من خلال بث المسلسلات بالنكهة العراقية المحلية الى “مزيج برامجي” ذات تنوع يضم العديد من البرامج التي تاخذ تصنيف اجتماعي وسياسي وترفيه، بما في ذلك المسابقات وبرامج تعتني بامور الشباب مثل برنامج جيل جديد. ووجهت القناة عناية المشاهدين الى تغير التردد القديم بالانتقال عبر نايل سات الى تردد جديد 2021، بإعتماد نظام البث عالي الجودة بتقنية HD بتنسيق صيغة الصورة الواضحة الكاملة.

ماهي فضائية الشرقية العراقية ومميزاتها

الشرقية الفضائية تأتي كقناة ذات أولية لدى المشاهدين لانها تجيد انتاج برامجها المبتكرة لتحقق من خلالها صدى اكبر، وتظهر القناة على نايل سات بإسم  Alsharqiya TV، وتسجل اعلى معدلات المشاهدة نظراً لمزايا محتواها الجديد والنوعي وإنها شاشة مفضلة لمشاهدة  عروض الافلام والمسلسلات العراقية والاجنبية كالهندية ايضاً.

تردد الشرقية على نايل سات

إسم القناة التردد القطبية معد الترميز، FEC القمر  الصناعي
قناة الشرقية 11785-11938 V عمودي 27500، 5/6 نايل سات-7.0°W

ويمكن استقبال بث قناة الشرقية العراقية من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي الخاص بقمر هوت بيرد.

التقاط اشارة تردد قناة السومرية 2021 على هوت بيرد

إسم القناة Alsharqiya TV
التردد 11747 h
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطا 3/4
القمر الصناعي نايل سات (جودة HD)
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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