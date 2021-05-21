“تركيب” تردد قناة المعالي يعمل على نايل سات@ 7 غرب تحديث مايو

طريقة تنزيل تردد قناة المعالي على نايل سات 2021 على جهازك، هل تحاول العثور على نبذة عن قناة المعالي وكيفية تنزيل ترددها، هذا كله ما سنجعله يبدو واضحاً من خلال هذه المقالة الالكترونية.

ضبط قناة المعالي

تتخصص المعالي في بث تلاوات القران بأصوات مختلفة تجلب الهدوء والاستقرار النفسي. فتظهر على القناة محتويات قرآنية متنوعة إذ يتم خلال البث تقديم السور القرآنية المسجلة بالتزامن تظهر فيها كتابة الآيات على الخلفيات والمناظر الطبيعة.

تقوم القناة AL-Ma’aly ببث الكثير من الفقرات والفواصل للتزويد بالتثقيف المناسب في امور الدين ونشر الاحاديث النبوية، كما تظهر شريط اسفل الشاشة دليل من المرويات عن النبي محم والاحاديث القدسية عن الله. ويتم بث القناة من خلال تردد عالي يعمل على القمر الصناعي نايل سات بدون اي تشويش او توقف في بث العرض.

تردد قناة المعالي

القمر الصناعي: نايل سات، التردد 11137 استقطاب عمودي، ترميز 27500، الجودة SD.

,انتهينا من تقديم احدث تردد لمشاهدة قناة المعالي في الفقرات السابقة، كما يمكن العودة الى الموقع الرسمي لهذه القناة لمتابعة البث الحي والمباشر مجاناً.