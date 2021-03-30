Take a fresh look at your lifestyle.


“تركيب” تردد قناة بور تي في الجزائرية 2021 الجديد

بواسطة زكريا منير
تردد جديد 2021

بور تي في BeurTV هي قناة فضائية جزائرية تاخذ تصنيف التنوع في شكل البرامج التي تقدمها كقناة تلفزيونية، والتي تعرف بقناة المتوسط- ينطبق على القناة القانون الفرنسي كونها حازت على الترخيص من باريس ومقرها الرئيسي هناك، كانت بداية البث الفعلي لقناة بور تي في في 2003، بالرغم من حصولها على ترخيص مزوالة البث المبدئي في 2001،  لاحقت القناة تعثرات مالية لفترات طويلة وكانت يحوز الأعمال الجزائري السيد رضا محيقني على نسبة 80 من اسهم القناة، فيما النسبة المتبقة تعود الى السيد ناصر كتان، الذي كان صاحب القناة الاساسي وتخلى عنها، واعيد افتتاح القناة في 2011 بحلة جديدة بعد انقطاع طويل استمر سنوات. لاسباب رئيسية مرتبطة بالتراجع المالي. وهي قناة غير مشفرة، اي مجانية بالكامل، يستمر بثها طوال اربعة وعشرين ساعة.

1 تردد قناة بور تي في الجزائرية
2 تردد فضائية بور على Al Yah 1 at 52.5°E

تردد قناة بور تي في الجزائرية

                                     تردد BeurTV على مدار نايل سات
بيانات استقبال قناة بورتي في BeurTV Eutelsat 7W/10922/Vertical/27500

ولإستقبال قناة بور الفضائية من خلال ترددها الجديد على قمر ياه سات، الموضح في الجدول التالي، وهي محطة تلفزيون موجهة في الغالب الى المجتمعات المغاربية في فرنسا.

تردد فضائية بور على Al Yah 1 at 52.5°E

إسم القناة Beur TV
القمر ياه سات
التردد 12130
الترميز 27500
القطبية H ( أفقي)

تحتفظ قناة بور تي في في حلتها الجديدة بإستقطاب كبير من قبل ملايين المشاهدين- وتبرز القناة في مجالات الترفيه بدرجة كبيرة فهي قناة نشطة في تقديم افلام الانمي وعرض المسابقات وفقرات متنوعة، تأتي BeurTV كقناة فضائية تضيف نوعية في تناول المشهد الجزائري عبر اطلاق البرامج الحوارية السياسية والرياضية والفنية وبرامج اقتصادية مثل الواقع الاقتصادي- وتتميز القناة بور التلفزينية باداء اعلامي ينبع عن روح الصراحة خاصة مع تماشيها في تقديم تغطيات مباشرة من قلب مختلف المناطق وعمل استطلاعات راي للجماهير لايصال اصواتهم ومشاركة مشاكلهم.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

فتح تردد قناة الحرة الأمريكية Alhurra TV الجديد بمدار نايل سات

أخبار مصر

تركيب تردد قناة سيتروس للتسوق المنزليCITRUSS TV الجديد 2021

أخبار مصر

ضبط تردد قناة تن Ten TV الجديد على بمدار نايل سات

أخبار مصر

معجزة صيام الأيام البيض وحكم صيامها في شهر شعبان 2021

أخبار مصر

إلتقط تردد قناة الأنوار الفضائية الجديدAL Anwar بمدار نايل سات

أخبار مصر

“تركيب” تردد قناة إم بي سي MBC 4 الجديد بمدار نايل سات و”عرب…

أخبار مصر

“تركيب” تردد قناة الحدث اليوم AlHadath Alyoum الجديد بمدار نايل سات

أخبار مصر

فتح تردد قناة إم بي سي 1 الجديد مدعومة بتقنية HD/SD

أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر المبارك وعدد أيام رمضان

أخبار مصر

رياح وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الإثنين المقبل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.