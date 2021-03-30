“تركيب” تردد قناة بور تي في الجزائرية 2021 الجديد

بور تي في BeurTV هي قناة فضائية جزائرية تاخذ تصنيف التنوع في شكل البرامج التي تقدمها كقناة تلفزيونية، والتي تعرف بقناة المتوسط- ينطبق على القناة القانون الفرنسي كونها حازت على الترخيص من باريس ومقرها الرئيسي هناك، كانت بداية البث الفعلي لقناة بور تي في في 2003، بالرغم من حصولها على ترخيص مزوالة البث المبدئي في 2001، لاحقت القناة تعثرات مالية لفترات طويلة وكانت يحوز الأعمال الجزائري السيد رضا محيقني على نسبة 80 من اسهم القناة، فيما النسبة المتبقة تعود الى السيد ناصر كتان، الذي كان صاحب القناة الاساسي وتخلى عنها، واعيد افتتاح القناة في 2011 بحلة جديدة بعد انقطاع طويل استمر سنوات. لاسباب رئيسية مرتبطة بالتراجع المالي. وهي قناة غير مشفرة، اي مجانية بالكامل، يستمر بثها طوال اربعة وعشرين ساعة.

تردد قناة بور تي في الجزائرية

تردد BeurTV على مدار نايل سات بيانات استقبال قناة بورتي في BeurTV Eutelsat 7W/10922/Vertical/27500

ولإستقبال قناة بور الفضائية من خلال ترددها الجديد على قمر ياه سات، الموضح في الجدول التالي، وهي محطة تلفزيون موجهة في الغالب الى المجتمعات المغاربية في فرنسا.

تردد فضائية بور على Al Yah 1 at 52.5°E

إسم القناة Beur TV القمر ياه سات التردد 12130 الترميز 27500 القطبية H ( أفقي)

تحتفظ قناة بور تي في في حلتها الجديدة بإستقطاب كبير من قبل ملايين المشاهدين- وتبرز القناة في مجالات الترفيه بدرجة كبيرة فهي قناة نشطة في تقديم افلام الانمي وعرض المسابقات وفقرات متنوعة، تأتي BeurTV كقناة فضائية تضيف نوعية في تناول المشهد الجزائري عبر اطلاق البرامج الحوارية السياسية والرياضية والفنية وبرامج اقتصادية مثل الواقع الاقتصادي- وتتميز القناة بور التلفزينية باداء اعلامي ينبع عن روح الصراحة خاصة مع تماشيها في تقديم تغطيات مباشرة من قلب مختلف المناطق وعمل استطلاعات راي للجماهير لايصال اصواتهم ومشاركة مشاكلهم.