Take a fresh look at your lifestyle.


“تركيب” تردد قناة تي في موند ستايل tv monde style hd على عرب سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة تي في موند ستايل

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لديكم، على تردد قناة tv monde style hd، وهي قناة فضائية عامة تتبع شبكة TV5 Monde الفرنسية واحدة من اكبر شبكات التلفزة في العالم مع نسخ متعددة اللغات من القنوات التي تشغلها، وينطلق بثها على قمر عرب سات 26 شرق، وتعتمد القناة بث البرامج المتنوعة كالوثائقيات وبرامج ثقافية وموسيقية وصحافية، واذاعة الافلام على شاشتها، وهي قناة تعرض محتواها بالاصل باللغة الفرنسية، بالكامل، وهي قناة غير مشفرة، يستمر بثها على مدار 24 ساعة، بدون توقف.

1 ماهي قناة تي في موند ستايل
2 تردد قناة تي في فايف موند ستايل 2021 الجديد

ماهي قناة تي في موند ستايل

يصل استقطاب تي في 5 موند ستايل لمناطق شمال افريقيا والشرق الاوسط، وهي غير قناة TV5 Monde Maghreb، تتسهدف عرض طريقة الحياة الفرنسية، ولها تركيز في تقديم برامج الطهي، الموضة، فن الحدائق، وبرامج تتصل بالتراث الثقافي والتاريخي، كما تخصص عروض الافلام مع افلام وثائقية اخرى، وتتوفر القناة بنظام البث HD المتقدم بتنسيق الصورة 1080i عالية الجودة، وتبث باللغة الفرنسية.

وكانت بداية قناة tv monde style الفعلية في ابريل 2015 عند تاسيسها واطلاق اول بث، ولها اهتمام رئيسي على مشاركة نمط الحياة الفرنسية، واعداد تقارير مصورة، واذاعة الاخبار، ويمكن تصنيفها كقناة تمتلك “مزيج برامجي” يثير الاهتمام.

تردد قناة تي في فايف موند ستايل 2021 الجديد

القمر التردد القطبية معدل الترميز SR
عرب سات-Badr-2-3-4 12073 افقي H 27500
إسم القناة على الرسفير TV5 Monde style HD
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“تركيب” تردد القنوات اليمنية “كاملة” الجديد على مدار نايل سات

أخبار مصر

“فتح” تردد قناة اليمن اليوم Yemen Today TV الجديد على نايل سات

أخبار مصر

فتح ترددات قنوات الافلام الاجنبية المترجمة الجديدة

أخبار مصر

وزارة التعليم تنفي شائعة رد تابلت طلاب الثانوية العامة عقب نجاحهم

أخبار مصر

إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة إم بي سي MBC 4 بعد التعديل على مدار نايل سات

أخبار مصر

ما معنى اسم حمزة وهل اصله عربي، وماهي اهم صفات حامل الاسم

أخبار مصر

الأرصاد تكشف حقيقة وصول موجة الغبار غير المسبوقة إلي مصر من الخليج

أخبار مصر

كارتيرون للاعبي الزمالك.. المرحلة القادمة مهمة ويجب التركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة

أخبار مصر

تركيب تردد قناة الريان القديم 2021 الجديد على سهيل سات و”نايل سات”


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.