“تركيب” تردد قناة تي في موند ستايل tv monde style hd على عرب سات

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لديكم، على تردد قناة tv monde style hd، وهي قناة فضائية عامة تتبع شبكة TV5 Monde الفرنسية واحدة من اكبر شبكات التلفزة في العالم مع نسخ متعددة اللغات من القنوات التي تشغلها، وينطلق بثها على قمر عرب سات 26 شرق، وتعتمد القناة بث البرامج المتنوعة كالوثائقيات وبرامج ثقافية وموسيقية وصحافية، واذاعة الافلام على شاشتها، وهي قناة تعرض محتواها بالاصل باللغة الفرنسية، بالكامل، وهي قناة غير مشفرة، يستمر بثها على مدار 24 ساعة، بدون توقف.

ماهي قناة تي في موند ستايل

يصل استقطاب تي في 5 موند ستايل لمناطق شمال افريقيا والشرق الاوسط، وهي غير قناة TV5 Monde Maghreb، تتسهدف عرض طريقة الحياة الفرنسية، ولها تركيز في تقديم برامج الطهي، الموضة، فن الحدائق، وبرامج تتصل بالتراث الثقافي والتاريخي، كما تخصص عروض الافلام مع افلام وثائقية اخرى، وتتوفر القناة بنظام البث HD المتقدم بتنسيق الصورة 1080i عالية الجودة، وتبث باللغة الفرنسية.

وكانت بداية قناة tv monde style الفعلية في ابريل 2015 عند تاسيسها واطلاق اول بث، ولها اهتمام رئيسي على مشاركة نمط الحياة الفرنسية، واعداد تقارير مصورة، واذاعة الاخبار، ويمكن تصنيفها كقناة تمتلك “مزيج برامجي” يثير الاهتمام.

تردد قناة تي في فايف موند ستايل 2021 الجديد