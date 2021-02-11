“تركيب” تردد قناة حبيشة 7BESHA الجديد للافلام المصرية على نايل سات 2021

قناة حبيشة من اشهر قنوات الافلام العربية الجديدة، تتخصص القناة في بث مزيج رائع من الافلام المصرية مختلفة التصانيف لتضم الافلام والدراما الحديثة والقديمة كما لها تركيز بعرض الافلام الكلاسيية المتميزة، ومنذ ظهور القناة على النايل سات بإسم 7BESHA، سجلت اعلى نسب مشاهدة، ولها ميزة البث طوال ساعات اليوم، بدون إنقطاع، لاسيتعاب تقديم محتوى الافلام واحداً تلو آخر.

تستهدف 7BESHA تقديم مستمر للاعمال السينمائية المصرية، بحيث تنتفي افضل انتاجات السينما من مكتبة ضخمة حصرية تتضمن الافلام بمختلف انواعها والتي تروق لمحبي الفن المصري المتميز. وهذا ما يجعلها تجتذب الجمهور نظراً لخصائصها الفريدة في تقديم الفن النادر والعمل على تقليل مدة الفواصل الاعلانية اثناء عملية بث المحتوى.

تتميز قناة حبيئة سينما بعرض انتاجات التمثيل القديم من السينما الاكثر استقطابا بلإضافة الى الافلام الكلاسيكية، مما جعلها قناة اكثر حضوراً في تقديم الافلام العربية، عبر قناة مجانية، تبث على مدار 24 ساعة، بدون نظام تشفير،

تردد قناة حبيشة

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي، لإلتقاط قناة حبيشة سينما، وبمجرد حفظه سيتم تنزيل القناة تلقائيا، والتمتع ببث تلفزي على مدار ساعات اليوم، وطوال ايام الاسبوع.

القمر الصناعي: نايل سات- Nilesat @ 7west، التردد 11603 افقي H، معدل ترميز 27500.

استعرضنا معكم في المقال معطيات تردد قناة حبيشة، بعد التعديل، فاكدت ادارة القناة على ضرورة برمجة النايل سات على تردد القناة الجديد لاعادة استقبال القناة بجودة افضل.