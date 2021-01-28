تركيب تردد قناة سهر هندي SAHAR TV 2021 على نايل سات

تردد قناة سهر هندي هي قناة تلفزيونية تبث على النايل سات، متخصصة في عرض اقوى المسلسلات الهندية، طوال ساعات اليوم، وتبث محتوى المسلسلات مدبلجة للغة العربية باللهجات اللبنانية، الأكثر شيوعاً- تواصل القناة تقديم كل ما هو جديد ومميز من اصدارات سينما بوليود مما جعلها في مقدمة القنوات الهندية الاكثر استقطاباً والتي يبحث عنها محبي الدراما والافلام لكونها قناة مرتبطة بسلسلة مزيج الافلام الهندية في تصنايف الاكشن والرومانسي والتراجيديا.

تعكس القناة اداءها المتميز في تنظيم جداول بثية لافضل الافلام الهندية واحداً تلو آخر- التي تستحق المشاهدة- والتي تكتسب اعلى نسب مشاهدة- ومع تحديث تردد قناة سهر هندي 2021 اصبح ممكناً ضبط القناة بسهولة من خلال إدخال معدل الرمز. بالتوجه الى القائمة او menue من جهاز التحكم ثم اختيار التركيب او installation ثم اختيار البحث اليدوي على القمر الصناعي المطلوب، اضف التردد & معدل الترميز- القطبية @ معامل تصحيح الخطأ# ثم الضغط على الزر الازرق لإتمام الحفظ وبدأ تنزيل القنوات السابقة.

مسلسلات تعرض على قناة سهر هندي 2021

مسلسل الوعد الجزء الاول

مسلسل مشوار عمري الجزء الأول والثاني

مسلسل السحر الاسمر الجزء الاول

مسلسل الخائنة الجميلة

مسلسل قصر سوارنا

مسلسل العميل راجافا

مسلسل امير احلامي

مسلسل زواج بالاتفاق

ظهور قناة سهر هندي على قمر نايل سات بإسم SAHAR TV، وقد سجلت اعلى نسب مشاهدة، وتميزت بمحتوى المسلسلات والافلام النادرة التي تجذب ميول محبي السينما. لمعرفة كيفية تنزيل قنوات الافلام الاجنبية تابع الشرح أعلاه، ولمعرفة تردد قناة سهر هندي راجع البيانات أدناه.

تردد قناة سهر هندي الفضائية