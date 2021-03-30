تركيب تردد قناة سيتروس للتسوق المنزليCITRUSS TV الجديد 2021

قناة سيتروس هي قناة تعتمدعلى التسويق لمنتجات متعددة من أواني الطبخ وماكينات اعداد الطعام كالمطاحن والخلاطات كما تعرض منتجات ادوات المنزل ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم والموضة. CITRUSS TV هي قناة متكاملة توفر احدث الماركات العالمية للاجهزة المختلفة وادوات المطبخ والديكورات للبيع الفوري، حيث بمجردطلب المنتجات عبر الارقام المتاحة وإتمام خطوات الدفع، سيتم ايصال شحنات الى كل شخص في بلده، تبث فضائية سيتروس على عرب سات و”نايل سات” وهي قناة مفتوحة، ينطلق بثها على مدار 24 ساعة،بدون توقف.

ماهي قناة سيتروس

تسهل CITRUSS TV التعرف على جميع المنتجات الالكترونية من خلال تقديم مواصفاتها ومميزيتها ومشاركة تجربة استخدامها على الهواء مباشرة للتاكيد على جودتها وابراز وظائفها المتعددة. ويمكن مشاهدة سيتروس عالم التسوق من خلال الترددات الجديدة 2021 المتاحة على قمر عرب سات و”مدار القمر الصناعي نايل سات. وهي قناة للتسوق المنزلي تأسست في سنة 2005، وتعتبر القناة الاولى الرائدة في مجال التسويق لمنتجات المطبخ، البيت، الجمال والموضة.

تتواجد قناة ستروس الفضائية في اقسام مختلفة لعرض افضل المنتجات العالمية ذات العلامة المشهورة ذات الصناعات الالمانية والامريكية وغيرها، وتوفر قناة سيتروس عروض وتخفضيات خاصة بشهر رمضان تصل من %30 %70 من قيمة المنتجات بأكملها. يشمل عروض مستلزمات المنزل الت تكون ذات عالية الجودة. وتعرض القناة منتوجاتها للبيع مباشرة بسعر العملة السعودية.

تردد قناة سيتروس 2021 الجديد

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات-Nilesat 102 11938 v ( عامودي) 27500 إسم القناة على الرسيفر CITRUSS TV

ويمكن استقبال قناة ستروس على قمر عرب سات عند التردد 12111 أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، وذلك لإلتقاط البث الخاص بالقناة بتقنية HD عالية الجودة.

الى هنا وصلنا الى نهاية مقال تردد قناة سيتروس السعودية 2021، حيث يمكنكم استقبال بث قناة سيتروس عبر ما توفر من رموز التردد في الجداول السابقة، وايضا العودة مرة اخرى الى هنا لتزويدك بالبيانات الجديدة ل CITRUSS TV LIVE في حال اجراء تغيرات في بيانات التردد.