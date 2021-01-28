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تركيب تردد قناة مارينا الكويتية Marina TV 2021 على النايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد مارينا الكويتية 2021 الجديد

مارينا إف إم أو راديو مارينا هي إذاعة كويتية تستقبل على موجة 90.4 FM، تتميز باساليبها في طرح المواضيع بنماذج عصرية ومناقشة مختلف القضايا واذاعة الاغاني،  مصممة القناة للترفيه وايجاد فسحة لمناقشة اساليب الحياة والعادات مع استضافة ضيوف متعددين من المجال الفني او الشخصيات المعروفة. وتعتبر أول محطة إذاعية في الكويت أنطلقت في 2005، وأشتهرت ببرنامج مع علي نجم، السابق.

1 ماهي قناة مارينا TV
2 Marina TV KUWAIT
3 تردد قناة مارينا

ماهي قناة مارينا TV

تحمل القناة شعار للنغم رقم، وتبث من مقرها في مجمع مارينا مول وهو واحد من المراكز التجارية والترفيهة الشهيرة الموجود في الكويت. الذي استوحى اسم القناة طبقاً له. وتتميز بمزيج برامج منوعة وفقرات مختلفة تعد اكثر جاذبية. تبث القناة طوال ساعات اليوم بدون توقف، من خلال إشارة نايل سات، مع إعادة برامج القناة ليلاً.

Marina TV KUWAIT

تسلط قناة مارينا الإذاعية الاضواء على اهم الاخبار الرياضية وتستهدف مجالات السينما بعرض اخبار الافلام ونجوم هوليود، لذلك هي متنوعة تهدف لعرض وجهات النطر  وكيفية التعاطي مع قضايا محددة. وتشتهر بمحتواها النوعي الذي يعزز الثقافة ويشارك التوعية خاصة تلك التي تهم الشباب لذلك هي قناة مرغوبة بقوة تعكس نشر المعلومات المرتبطة بإتجاهات مختلفة. تتوفر خدمة البث الفضائي للقناة على Nilesat 201 @ 7° West حيث تظهر بعد إلتقاطها بإسم Marina TV.وسعياً وراء اهداف تطوير القناة المتمثل في تحسين جودة البث وزيادة قوة الإشارة أطلقت التردد الجديد الذي يعمل بتقنية HD عالية الجودة او SD العادية القياسية. بدون تشويش في اشارة البث او تداخل الهواء على الصوتيات.

تردد قناة مارينا

يمكنك ضبط جهاز الإستقال على تردد قناة مارينا الكويتية، لإلتقاط القناة على نايل سات بتقنية HD المتطورة للحصول على صورة كاملة الوضوح.

  • القمر الصناعي: نايل سات 8.0°W، التردد الشبكي: 12687 عامودي، معدل الترميز 30000، تصحيح الخطأ 3/4
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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