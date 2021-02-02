” تركيب” تردد قناة مكسبي الناقلة مباراة الأهلي والدحيل لكأس العالم للأندية FIFA

مع قناة مكسبي Mksaby TV سيقضي محبي الكرة اوقات ممتعة في مشاهدة مباريات كاس العالم للاندية، وتصدر تردد قناة مكسبي مؤشرات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” من اجل ضبطه، ثم التمكن من مشاهدة مباراة فريق الاهلى المصري بصفته بطل افريقيا ضد نظيره نادي الدحيل القطري، في مواجهة مرتقبة يوم الخميس 4 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية، الدوحة.

قناة مكسبي الناقلة مباراة الاهلي والدحيل

وسيلعب الدحيل المضيف مع الاهلي المصري الذي حقق الاخير استحقاقه بالفوز في اللقب القاري الافريفي ضد الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسينافس بايرن ميونيخ الألماني بطل اوروبا في نصف النهائي من البطولة الفائز الذي حقق الانتصار في مباراة الاهلى ضد الدحيل.

وفي الدور نصف النهائي الثاني،ستجمع فريق ميراس البرازيلي كبطل اميريكا الجنوبية، الفائز من مواجهة بطل الكونكاكاف تيغريس المكسيكي، مع الكوري الجنوبي فريق أولسان هيونداي، بطل آسيا. على ان تقم المباراة النهائية في 11 فبراير 2021 على استاد المدينة التعليمية. الملعب الذي يسع تواجد 400 مشجع.

تعتبر قناة مكسبي احد اهم القنوات الرياضية على النايل سات، التي تمتلك حقوق نقل كأس العالم للاندية 2021 وقد أعلنت انها ستكون الناقلة بدون تشفير مباراة الدحيل القطري & الاهلي المصري.لذلك يشهد تردد قناة مكسبي تزايداً في عمليات البحث. وبمجرد ادخال الترميز المرتبط بالقناة، ستكون متوفرة.

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية، لإلتقاط قناة مكسبي المجانية بجودة نظام البث HD المتطورة للصورة الواضحة.

تردد قناة مكسبي 2021 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات 7.0°W، التردد الشبكي: 11411 أفقي، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 7/8

#جدول_مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر2021.