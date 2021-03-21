تركيب” تردد قناة هدهد الفضائية للاطفال HodHod TV الجديد لمتابعة الاناشيد

نضيف تردد قناة هدهد 2021 الجديد ليتسنى لكم إلتقاط اشارة القناة عن طريقة ضبط وادخاله بشكل صحيح على اجهزة الاستقبال، وتظهر القناة على القائمة بإسم HodHod TV، وتسجل نسب مشاهدات عالية، وهي قناة يستند بثها على اذاعة الاناشيد المصورة في طابعها الديني والتثقيفي. تأمن القناة كليبات اناشيد متنوعة يسهل من خلالها ايصال المعرفة والترويج للاخلاقيات وخلق علاقه متينة مع الله. وهي قناة غير مشفرة، ينطلق بثها عى مدار 24 ساعة، بدون توقف، ويصل ارسالها كقناة موجهة للاطفال من خلال خدمة البث على نايل سات.

قناة هدهد وما تذيعه

تلعب قناة هدهد الفضائية HodHod TV SD دوراً اساسياً بربط الاطفال بالافكار المفيدة والرسائل التي يجب ان يستقبلها الاطفال لزيادة وعيهم الاجتماعي والديني والتمهيد لمرحلة تقوى فيها ادراكهم بما يجعلهم متمكسين بالواعز الديني. وقناة تبث محتواها الذي يستند على المنهج الشيعي، تعتبر قناة هدهد الفضائية احدى اشهر قنوات الاطفال، التي تكثف اذاعة كليبات الاناشيد التي تعرف بالعقائد بالاضافة الفقرات المتنوعة في طابعها التعليمي والتقيفي، وهي قناة مجانية، يمكن استقبالها من خلال التردد الجديد لقناة الهدهدHodHod TV المحدث على نايل سات.

تعتني القناة بتقديم برامج في إطاراتهاالهادفة والترفيهية، وكان بدايتها الفعلية في 2010 عند تاسس النسخة العربية وإطلاق اول بث، وتبعها اطلاق نسخة قناة هدهد الفارسية في 2012، وتبث مزج من المسابقات وبرامج توعية، بالإضافة الى افلام الكارتون والانميشن.

تردد قناة هدهد الفضائية للاطفال

بمجرد اضافة التردد التالي، ستكون اشارة قناة هدهد متوفرة، بصيغة SD القياسية.