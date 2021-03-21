Take a fresh look at your lifestyle.


تركيب” تردد قناة هدهد الفضائية للاطفال HodHod TV الجديد لمتابعة الاناشيد

بواسطة زكريا منير
التردد الجديد لقناة هدهد

نضيف تردد قناة هدهد 2021 الجديد ليتسنى لكم إلتقاط اشارة القناة عن طريقة ضبط وادخاله بشكل صحيح على اجهزة الاستقبال، وتظهر القناة على القائمة بإسم HodHod TV، وتسجل نسب مشاهدات عالية، وهي قناة يستند بثها على اذاعة الاناشيد المصورة في طابعها الديني والتثقيفي. تأمن القناة كليبات اناشيد متنوعة يسهل من خلالها ايصال المعرفة والترويج للاخلاقيات وخلق علاقه متينة مع الله. وهي قناة غير مشفرة، ينطلق بثها عى مدار 24 ساعة، بدون توقف، ويصل ارسالها كقناة موجهة للاطفال من خلال خدمة البث على نايل سات.

1 قناة هدهد وما تذيعه
2 تردد قناة هدهد الفضائية للاطفال

قناة هدهد وما تذيعه

  • تلعب قناة هدهد الفضائية HodHod TV SD  دوراً اساسياً بربط الاطفال بالافكار المفيدة والرسائل التي يجب ان يستقبلها الاطفال لزيادة وعيهم الاجتماعي والديني والتمهيد لمرحلة تقوى فيها ادراكهم بما يجعلهم متمكسين بالواعز الديني. وقناة تبث محتواها الذي يستند على المنهج الشيعي، تعتبر قناة هدهد الفضائية احدى اشهر قنوات الاطفال، التي تكثف اذاعة كليبات الاناشيد التي تعرف بالعقائد بالاضافة الفقرات المتنوعة في طابعها التعليمي والتقيفي، وهي قناة مجانية، يمكن استقبالها من خلال التردد الجديد لقناة الهدهدHodHod TV المحدث على نايل سات.
  • تعتني القناة بتقديم برامج في إطاراتهاالهادفة والترفيهية، وكان بدايتها الفعلية في 2010 عند تاسس النسخة العربية وإطلاق اول بث، وتبعها اطلاق نسخة قناة هدهد الفارسية في 2012، وتبث مزج من المسابقات وبرامج توعية، بالإضافة الى افلام الكارتون والانميشن.

تردد قناة هدهد الفضائية للاطفال

بمجرد اضافة التردد التالي، ستكون اشارة قناة هدهد متوفرة، بصيغة SD القياسية.

القمر التردد القطبية معدل الترميز
نايل سات 11641 H (أفقي) 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية الجديد على عرب سات و”نايل…

أخبار مصر

“تركيب” تردد قناة تي في موند ستايل tv monde style hd على عرب سات

أخبار مصر

“تركيب” تردد القنوات اليمنية “كاملة” الجديد على مدار نايل سات

أخبار مصر

“فتح” تردد قناة اليمن اليوم Yemen Today TV الجديد على نايل سات

أخبار مصر

فتح ترددات قنوات الافلام الاجنبية المترجمة الجديدة

أخبار مصر

وزارة التعليم تنفي شائعة رد تابلت طلاب الثانوية العامة عقب نجاحهم

أخبار مصر

إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة إم بي سي MBC 4 بعد التعديل على مدار نايل سات

أخبار مصر

ما معنى اسم حمزة وهل اصله عربي، وماهي اهم صفات حامل الاسم

أخبار مصر

الأرصاد تكشف حقيقة وصول موجة الغبار غير المسبوقة إلي مصر من الخليج


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.