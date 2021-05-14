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تركيب” تردد قنوات الافلام العربية المصرية بنطاق نايل سات 7.0°W

بواسطة زكريا منير
تردد قنوات افلام -nilesat 7.0°W

نأمل في تسهيل الوصول الى احدث تردد قنوات الافلام العربية من خلال موقع klma.org حيث يتم تحديث الترددات بإستمرار في قسم الترددات الذي يشهد زيارات يومية للعثور على احدث تشغلها مختلف القنوات على اقمار عربسات والقمر الصناعي المصري نايل سات” كذلك القمر الأوروبي هوت بيرد. واليوم نقوم بدور نشر تردد قنوات الافلام العربية او بالاحرى الافلام المصرية لانها محل متابعة كبيرة وتقدمها معظم القنوات المتخصصة بإذاعة الاعمال السينمائية المصري بتنوع ملحوظ يجعل الاقبال على القناة شديد.

تستهدف قنوات الافلام العربية بث آخر انتاجات السينما مع بعض الافلام القديمة من الزمن الجميل، وتبث بدون تشفير  وتحوز على حقوق بث الافلام المتنوعة من انتاجات السينما المصرية حيث تدمج القنوات افلام كلاسيكية ورومانسية وتراجديا والكثير! تتيح مشاهدة مجانية على مدار 24 ساعة، اصبح بإلإمكان تنزيل قنوات الافلام المصرية بكل سهولة ويسر كل ماعليكم فقط هو  ضبط التردد الصحيح الخاص بكل قناة بالطرق الاعتيادية.

تردد قنوات الافلام العربية

يمكنكم ضبط ترددات Arabic Film Channels على اجهزة الرسيفر، للحصول على اشارة القناة بموقع مدار نايل سات بنطاق 7 غرب، يمكنكم مشاهدة اقوى الافلام العربية المصرية في بث مفتوح عن طريق اضافة التردد المحدث لكل قناة كما تبينه الجداول أدناه:

إسم القناة التردد الشبكي الإستقطاب القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطا
CIMAALIBABA سيما علي بابا 11179 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
OTLOB CINEMA إطلب سينما 11179 أفقي h نايل سات 8 غرب 27500 7/8
AL YOOM CINEMA اليوم سينما 11513 عامودي v نايل سات 8 غرب 27500 7/8
Nile Cinema النيل سينما 11843 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
Al Masrawia Aflam المصراوية افلام 12521 عامودي v نايل سات 8 غرب 27500 7/8
EGYBEST AFLAM ايجي بست افلام 11179 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
CINEMA1- CINEMA 2 11179 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
CINEMA PRO سينما برو 10892 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
Cima سيما 12035 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
7BESHA حبيشة 11179 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 7/8
Maspero Zaman ماسبيرو زمان 11842 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 5/6
rotana cinema egy روتانا سينما 12226- 11296 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500 5/6، 3/4
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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