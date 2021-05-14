تركيب” تردد قنوات الافلام العربية المصرية بنطاق نايل سات 7.0°W

نأمل في تسهيل الوصول الى احدث تردد قنوات الافلام العربية من خلال موقع klma.org حيث يتم تحديث الترددات بإستمرار في قسم الترددات الذي يشهد زيارات يومية للعثور على احدث تشغلها مختلف القنوات على اقمار عربسات والقمر الصناعي المصري نايل سات” كذلك القمر الأوروبي هوت بيرد. واليوم نقوم بدور نشر تردد قنوات الافلام العربية او بالاحرى الافلام المصرية لانها محل متابعة كبيرة وتقدمها معظم القنوات المتخصصة بإذاعة الاعمال السينمائية المصري بتنوع ملحوظ يجعل الاقبال على القناة شديد.

تستهدف قنوات الافلام العربية بث آخر انتاجات السينما مع بعض الافلام القديمة من الزمن الجميل، وتبث بدون تشفير وتحوز على حقوق بث الافلام المتنوعة من انتاجات السينما المصرية حيث تدمج القنوات افلام كلاسيكية ورومانسية وتراجديا والكثير! تتيح مشاهدة مجانية على مدار 24 ساعة، اصبح بإلإمكان تنزيل قنوات الافلام المصرية بكل سهولة ويسر كل ماعليكم فقط هو ضبط التردد الصحيح الخاص بكل قناة بالطرق الاعتيادية.

تردد قنوات الافلام العربية

يمكنكم ضبط ترددات Arabic Film Channels على اجهزة الرسيفر، للحصول على اشارة القناة بموقع مدار نايل سات بنطاق 7 غرب، يمكنكم مشاهدة اقوى الافلام العربية المصرية في بث مفتوح عن طريق اضافة التردد المحدث لكل قناة كما تبينه الجداول أدناه: