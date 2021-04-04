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ترميز تردد قناة تلفزيون الأردن “الجديد 2021” على هوت بيرد و”عرب سات

بواسطة زكريا منير
تردد جديد

تردد قناة الأردن هي قناة حكومية رسمية تمثل دولة الاردن تبث عبر هوت بيرد و”نايل سات” و”عرب سات، هناك محتويات متعددة من الاخبار والبرامج المختلفة التي تقدمها الاردن كفضائية عامة لها كفائة ان تعمل ما تعجز عن القنوات الاخرى ذات الهوية الاردنية، فتضم القناة منظومة برامج تاخذ مسارات سياسية واقتصادية ورياضية كما لها ميزة عرض المسلسلات العربية مجتمعة القناة على المحتوى الملائم الذي يعكس النوعية والجودة التي يتطلع لها المشاهدين. وهي قناة مجانية، لا تتطلب اي نوع من فك التشفير، يستمر بثها المفتوح طوال اليوم، بدون توقف.

1 قناة الأردن
2 تردد قناة الأردن
3 تردد قناة الأردن 2021 الجديد على عرب سات
4 برامج قناة الأردن

قناة الأردن

يعتبر تلفزيون الاردن غني بمواده الاعلامية المتفرقة التي يقدمها للمواطنين ويستقبلونها بكل رغبة واريحية فأستطاع ان يحقق نقلة نوعية على مستوى تضمين المحتوى الهادف والقيم والمفيد. ومن العوامل المهمة التي رسخت قناة الاردن كنموذج بارز للقنوات الاردنية المحلية هو وجود نشاط ملحوظ في اذاعة الاخبار بشكل يومي في كل الاقسام السياسية والاجتماعية والاقتصادية جنبا الى جنب انتاج برامج متميزة هي محل اهتمام الجمهور كانت ولاتزال تحدث منظومة برامجها، المباشرة، بشكل دوري ضمن برامج تقترب اكثر من ميول المواطنين الاردنيين وإهتماماتهم ولعل اشهر تلك القائمة التي تقدمها الاردن الأولى الفضائية هي برنامج هذا المساء، ستون دقيقة، يوم جديد، مال وأعمال.

تردد قناة الأردن

                      قناة الأردن الفضائية: Jordan TV HD
القمر موقع المدار التردد معدل الترميز،FEC
هوت بيرد 13B 13.0°E 12399 H 29700، 2/3
نطاق البث                 عالمي

ولمعرفة آخر تردد محدث لتلفزيون الاردن الفضائي على عرب سات 26.0°E ولكي تستطيع ضبطه بكل سهولة تابعوا جدول الفقرة التالية،

تردد قناة الأردن 2021 الجديد على عرب سات

بيانات استقبال بث قناة الاردن على عرب سات بدر 4
  • التردد: 12054
  • اتجاه القطبية: V عمودي
  • معدل الرمز: 27500
  • معامل الخطأ: 5/6

برامج قناة الأردن

  • يوم جديد: برنامج صباحي عائلي، يعرض بشكل يومي ماعدا الجمعة.
  • يحدث اليوم، برنامج صباحي،يعرض من الأحد الى الخميس
  • يسعد صباحك، نافذة صباحية اردنية،متضمنة فقرات متنوعة ثقافية وفنية.
  • أطباء الأردن: يهتم بمشاركة النصائح الطبية وإظهار الكفاءات الوطنية العامة في مجال الرعايةالصحية. السبت – الساعة 21:00
  • هذا المساء: عبارة عن برنامج حواري يقدم المادة الخبرية المحلية الاردنية والعالمية مع الاخذ باعتبارات تحليلة شفافة تبرز تبلور القضايا بكل زوايا بشكل واضح بدون اي لبس.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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