تسمم 43 من المعازيم بعد تناولهم وجبات طعام فاسدة فى فرح بالشرقية

فى قرية “غزالة” إحدى القرى القريبة من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أصيب ما يقرب من 43 شخص بالتسمم بعد تناولهم وجبات طعام فاسدة بأحد الأفراح بالقرية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفى صيدناوى الجامعى، وصرّح مصدر طبى بأن المستشفيات مجهزة لاستقبال الحالات بجميع الأدوات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطاراً من مستشفى صيدناوى الجامعى بالزقازيق قسم السموم والأطفال، يفيد بوصول 19 شخص مصابين بمغص شديد، بينهم أطفال وسيدات، من أعمار مختلفة، وبينهم أسرة كاملة، إثر تناولهم وجبات غذائية أثناء حضورهم أحد الأفراح بقرية “غزالة”، وتم التحفظ على الطبّاخ وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبها قامت مديرية الصحة بالشرقية، باتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع حالة الطواريء بالمستشفيات القريبة من القرية، ودفعت بسيارات إسعاف مجهزة تحسباً لزيادة أعداد المصابين.

وقد ذكر أحد أهالى القرية، بأن المصابين كانوا من المعازيم فى أحد الأفراح، وتناولوا وجبة عشاء من المرجح أن تكون هى السبب وراء حالات الإعياء الجماعى.