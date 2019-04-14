تشريعية النواب توافق على تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات وإعادة الترشح مرة تالية

خلال اجتماعها اليوم الأحد 14 أبريل وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على المقترح المقدم بتعديل المادة رقم 140 والمادة 140 مكرر من دستور عام 2014 وهما المادتان المتعلقتان بمدة الرئاسة فى التعديلات الدستورية المقترحة والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر.

وأوضح الدكتور على عبد العال بأنه تمت إعادة صياغة المادتين بشكل جديد بحيث يسمح للرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” بمدة مدة الرئاسة الحالية إلى 6 سنوات لتنتهى عام 2024 بدلاً من عام 2022، كما تضمنت انه يجوز له الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة 6 سنوات تالية، تنتهى عام 2030.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأن مدة فترة الرئاسة ستظل فترتين وأن ما تم تعديله هو مدة الرئاسة ست سنوات، وأكد بان هذه الصياغة مريحة للجميع، وليس بها تأييد أو توريث، وأوضح بان التعديلات الدستورية تسري بشكل فورى وبالتالى فإنه من حق الرئيس السيسي الاستفادة بها لمدة سنتين فى الفترة الحالية لتنتهى عام 2024 ومن حقه الترشح لمدة واحدة أخرى.

وجاء نص المادة 140 من التعديلات الدستورية كالتالي:

“ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”

وجاء نص المادة 140 مكرر من التعديلات الدستورية كالتالي:

“تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”

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