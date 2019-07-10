تصريحاتٍ هامة من الحكومة المصرية بشأن أسعار السلع الأساسية مُستقبلاً

أسعار السلع الأساسية بالأسواق المصرية، هي الهم الأكبر لكافة شرائح المجتمع المصري خاصة محدودة الدخل والمتوسطة منها، ولقد شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الإصلاحات الجِذرية بشأن المنظومة الاقتصادية العامة للبلاد، وكان من أهم تلك الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل فقط للمُستحقين له.

ولعل رفع الشريحة الأخيرة من الدعم على الوقود، والتي تم تنفيذها مُنذ أيام هي أكبر التحديات التي واجهت الحكومة المصرية بشأن تحقيق التوازن المطلوب بأسعار السلع والخدمات حتى لا يتأثر المواطن المصري البسيط بتلك الإصلاحات التي تهدف بالأساس لتحقيق العدالة في التوزيع، وفي هذا الإطار صدرت اليوم تصريحات هامة من قبل رئيس وزراء مصر يتحدث فيها عن التوقعات المستقبلية لأسعار السلع الأساسية .. ننقل لكم تفاصيلها.

تصريحات رئيس وزراء مصر بشأن أسعار السلع الأساسية

حيث أشاد اليوم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مُصطفي مدبولي، بالإنجاز الذي تحقق بالمنظومة الاقتصادية المصرية، والذي ساهم رغم رفع الدعم لخفض التضخم بشكل واضح من 13.8% إلى 8.9% وذلك خلال العام الحالي، وهو ما ساهم بشكلٍ كبير في ضبط الأسعار.

وخلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة المصرية اليوم، أكدت الحكومة في تصريحات هامة، أن أسعار السلع الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل يومي مثل السكر والزيت والأرز لن تشهد أي زيادة بالأسعار خلال الفترة المقلبة، وأضافت الحكومة أن ضبط الأسعار راجع لزيادة المعروض بشكل كبير من تلك السلع عن الطلب.

ومن الجدير بالذكر: أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن إستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة قائمة على زيادة المعروض من السلع بشكل قد يفوق الطلب والحاجة، وذلك لإجبار آليات السوق على خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن.