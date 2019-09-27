تصريحاتٍ هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي| نقف ضد محاولات خطف الوطن من أصحاب النفوس الخبيثة

مصر في مواجهة التحديات، العنوان العريض والذي فرض نفسه بكل قوة على الوسط السياسي والاجتماعي بمصر منذ ما يقرب من تسعة أعوام تعرض فيها الوطن المصري للعديد من المواقف المفصلية التي تطلبت وقفة جادة من قبل شعب مصر وجيشها لتجاوز الوطن تلك المخاطر المحدقة نحو أفاق جديدة توفر للمجتمع المصري السلم والأمان، وربما كان اليوم الجمعة 27 سبتمبر مشحون بالعديد من المواقف التي تطلبت من جيش مصر وشعبها أن يكونا على قلب رجل واحد لمواجهة ما يُحاك للوطن من مؤامرات هدفت لزعزعة استقراره وأمنه ارتبط معها عمليات مكثفة للقوات المسلحة استهدفت عدد من البؤر والمراكز الإرهابية بسيناء نجح خلالها الجيش من تحقيق عدد من الأهداف وأسفرت عن استشهاد ضابط وعدد من الجنود، وحول تلك الأوضاع صدرت منذ قليل تصريحات هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليقاً على تلك الأوضاع والفترات المفصلية بتاريخ مصر.. فإليكم تفاصيل تلك التصريحات الصادرة منذ قليل.







تصريحات هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

حيث جاءت تصريحات الرئيس المصري الآن حاسمة وواضحة نحو رؤية شاملة للوطن توضح التحدي الذي يواجه مصر، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحاته العاجلة والهامة منذ قليل أن الإرهاب بكل صورة سواء المادية أو المعنوية أو الفكرية يهدف في المقام الأول لخطف الوطن من مواطنيه، وأكد أن مصر بشعبها وجيشها سوف يظلون صامدين أمام هذا التحدي.







وأضاف السيسي أن الجيش المصري هو العقبة الراسخة والوحيدة أمام كل أصحاب النفوس المريضة من أن يحققوا أهدافهم من مصر، وأكد أن المعركة مع الإرهاب لن يكون لها نهاية حاسمة دون أن تتوفر الإرادة الشعبية الداعمة والعازمة للقضاء عليه بشكل كامل.

وأضاف السيسي في تصريحاته، أن الغاية التي يجب أن تنتهجها الأمة بالمرحلة القادمة هي القضاء تماماً على كل صور الإرهاب، وأن تكون مصلحة الوطن هي العليا وفوق كل اعتبا، وختم تصريحاته بالسلام على روح كل شهيد قدم نفسه فداء لتراب مصر ومن أجل بقاءها عزيزة قوية، مؤكداً على صمود الجيش والشعب في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن أو تهديد استقراره.