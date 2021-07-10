تصل لـ43 درجة.. حالة الطقس اليوم السبت 10 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 10 يوليو الجاري مؤكدةً أنه سوف تسود أجواء حارة على بعض المحافظات وشديدة الحرارة على محافظات أخرى، كما أن الجو يكون رطب على أغلب أنحاء البلاد مما يزيد من الشعور بحرارة الجو.

حالة الطقس اليوم السبت 10 يوليو

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل في تقرير لها، أنه لا يوجد أي تغيرات بحالة الطقس على مدار الفترة القادمة، وقد ترتفع الحرارة أو تنخفض قليلاً، مع عدم وجود أي تغيرات جوهرية، والطقس بشكل عام حار رطب.

وحول حالة الطقس اليوم، فقد أشارت الأرصاد إلى أن الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ورطب مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الشبورة المائية على الطرقات من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فتكون في القاهرة 38 درجة للعظمى و24 للصغرى، وترتفع لتتجاوز الـ40 درجة في محافظات الصعيد، وتصل إلى 43 درجة اليوم كما هي في أبو سمبل، وهذا بيان الأرصاد بدرجات الحرارة اليوم أسفل الخبر.

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