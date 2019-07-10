أطلقت شركة فودافون مصر خدمة “أنا فودافون” تحت شعار “كل اللي محتاجه بين ايديك” حيث يمكنك من خلال التطبيق إدارة الحساب بتجربة جديدة ومتميزة عبر فودافون فهي الشركة الأولى في تلك الخدمة قبل التقليد، ويمكنك إدارة الموبايل انترنت، واستخدام الدقائق والتحكم في الخدمات بصورة أفضل، والاستمتاع بالعروض التي تتعرف عليها أولاً بأول من خلال إشعارات التطبيق، تعرف على تطبيق أنا فودافون للأندرويد على متجر جوجل بلاي وحمل التطبيق للاستفادة من جميع الخدمات.

أنا فودافون للأندرويد

يستطيع عملاء فودافون من متابعة جميع العروض لحظة بلحظة من خلال انا فودافون، كما يستطيعون من متابعة حسابهم وإدارته، وإدارة خدمة فودافون كاش عبر تطبيق أنا فودافون من خلال تحميل تطبيق أنا فودافون للأندرويد من على متجر جوجل بلاي.

للتسجيل في أنا فودافون يمكنك التسجيل بالإسم وتعيين كلمة مرور لتفعيل وتسجيل رقم الشريحة عن طريق كود التحقق الذي يصلك في رسالة نصية لاستكمال التسجيل.

خدمات أنا فودافون