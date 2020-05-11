تطورات بشأن الحظر الشامل.. ماذا عرضت “الصحة” على القيادة السياسية؟

تطوراتٌ جديدةٌ بشأن الحديث عن الحظر الشامل في مصر، كشف عنها الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” التابعة لوزارة الصحة والسكان، الذي أعرب عن أمنيته في تطبيق حظر كلي لمدة أسبوعين تشمل آخر أسبوع من شهر رمضان الكريم، وكذلك أسبوع عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” عبر فضائية “العربية الحدث”، مساء يوم الإثنين 11 مايو، إنه جرى عرض هذا المقترح على القيادة السياسية، لأنها صاحبة الفصل فيه، وهي تقدر الموقف جيدًا، والقرار الذي ستستقر عليه سيكون في مصلى المواطنين.

أهمية الحظر الشامل

وأضاف “حسني” في إطار حديثه أهمية الحظر الشامل لمدة أسبوعين فقط، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أنهم يريدون من وراء ذلك مصلحة جميع المصريين، مؤكدًا أن فكرة تطبيق حظر كلي لمدة طويلة سيؤثر بالسلب على حركة العمل، لكن هذه المدة ستؤدي إلى تحقيق أهداف إيجابية دون التأثير على العمل.

وكان مستشار الرئيس للشئون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا، هي المسئولة عن تسليم التوصيات بشأن الفيروس التاجي، إلى الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب الذي لا يضر أي مواطن.

قرار الحكومة

وقال تاج الدين، إن قرار الحظر الشامل في مصر لمجباهة فيروس كورونا المستجد، يدرس في اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، فيما تتخذ الحكومة القرار، بحسب ظروف البلد، ومصلحة المواطنين وحمايتهم من أي عدوى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال في اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي، إن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراعي في الوقت نفسه مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدول التي طبقت حظرًا شاملًا تضرر اقتصادها جراء تلك الخطوة.