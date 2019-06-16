tamwin.com.eg| تظلمات بطاقات التموين 2019 الفئات المحذوفة من الدعم وشروط حذف المرحلة الثالثة يونيو

نتابع معكم خطوات تظلمات بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر الرسمي للبطاقات التموينية الذكية والأوراق المطلوبة للتظلم، كما نوافيكم بكافة البيانات للتظلم علي الحذف وكافة تفاصيل تظلم بطاقات التموين المصرية 2019، حيث يتابع العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة اخر أخبار وزارة التموين المصرية، حيث أن وزارة التموين قد أعلنت بالفعل الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي tamwin.com.eg للاستعلام، فيمكنك الآن تحديث بيانات بطاقة التموين وأيضا استعلام عن عدد الأفراد ومعرفة الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين 2019 حيث أنه هناك العديد من الأفراد قد تم حذفهم من البطاقات ممن كانوا غير مستحقين للتموين، ولكن المستحقين الذين تم حذفهم يمكنكم تقديم تظلمات بطاقة التموين عبر الأنترنت وهذا للتظلم علي الحذف أو لتعديل أي أخطاء في البطاقة التموينية المصرية، وقد تم إصدار بطاقات التموين كدعم من الدولة لمحدودي الدخل وللعديد من الفئات المستحقة للدعم من الدولة.

يتم الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الرقم القومي من موقع دعم مصر الرسمي لوزارة التموين المصرية، وسنتابع معكم كل خطوات الاستعلام وتقديم التظلمات وكيفية حذف الوفيات من بطاقة التموين وغيرها من الأسئلة الشائعة حول البطاقة التموينية فتابعونا.

استعلام عن بطاقة التموين

يتم تسجيل الدخول إلي موقع دعم مصر واليكم رابط موقع وزارة التموين

النقر علي استعلام الأفرادإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها

النقر علي الدخول لمعرفة حال البطاقة

ستظهر بعدها حالة البطاقة وإذا كانت سارية أو لااستعلام عن عدد الافراد فى بطاقة التموين

يتم عمل الخطوات السابقة عند الاستعلام، وهذا لمعرفة عدد الأفراد علي البطاقة التموينية عبر الرقم القومي، وعبر هذه الطريقة يمكنك معرفة الأفراد المحذوفين وإضافة أفراد إلي بطاقة التموين ومعرفة موعد صرف السلع التموينية وصرف نقاط الخبز، كما يمكنكم استعلام عن عدد الافراد فى بطاقة التموين هاتفيا عبر الاتصال علي 91237 من اي هاتف ارضي أو محمول بسعر المكالمة العادية.

كيفية تصحيح بيانات بطاقات التموين

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التموين النقر علي أيقونة حدث بياناتك إدخال رقم البطاقة التموينية التي يتواجد بها الفرد إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة يجب حذف أو تعديل الأفراد المقيدين في البطاقة قبل تحديث البيانات النقر علي حفظ البيانات

بدأت وزارة التموين في اليوم الأول من مارس من العام الجاري في البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والخاصة بعملية حذف غير المستحقين، ويتم ذلك وفق الخمس معايير التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الوزارة، وعلى حسب القدرات المادية لكل فرد، وقد لاحظ العديد من الأفراد المستخدمين للبطاقات التموينية ظهور عبارة علي بونات الصرف لشهر مارس، والتي تنص علي أن استهلاك الكهرباء للفرد مرتفع وأنه سيتم حذف بطاقته التموينية من شهر أبريل القادم، وإذا كان استهلاكك طبيعي وحصلت علي ذلك الإشعار فلذا يجب عليك تقديم تظلمات التموين بسبب الكهرباء قبل أن يتم حذف البطاقة وإليكم خطوات تقديم التظلمات علي بطاقة التموين

خطوات تقديم التظلمات علي بطاقة التموين

التوجه مباشرة إلي مكتب التموين التابع لهملئ استمارة تظلم بطاقة التموين والجدير بالذكر أن الاستمارة تكون موجودة في جميع مكاتب التموين في جميع محافظات الجمهورية يتم كتابة الأفراد المستحقين من الدعم السلعي للبطاقة التموينية كتابة الرقم القومي لجميع المستفيدين حتي لو كانوا أطفال، ويجب مراجعة البيانات المكتوبة بدقة عليك أن تترك رقم هاتف محمول متوافر معك دائما لسهولة التواصل مع مكاتب التموين

بعد ملئ الاستمارة عليك أن تقوم بتسليمها لمكتب التموين، وهذا بموجب إيصال يكون بيد صاحب البطاقة، ثم يقوم مكتب التموين بوضع البيانات الخاصة بالبطاقة علي قاعدة بيانات وزارة التموين وذلك على نظام الحاسب الآلي لمكتب التموين.

يتم إرسال البيانات الخاصة بالمستفيدين واستمارة التظلم حتي يتم مراجعتها من خلال مركز معلومات الإنتاج الحربي، ثم يتم تحويلها عبر قاعدة البيانات إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، وفي حالة أن بيانات تظلم بطاقة التموين صحيحة وكان الفرد مستحقا للدعم يتم تحويل صاحب البطاقة من غير مستحق للدعم إلى مستحق للدعم ويتم صرف الدعم له مباشرة ولن يتم حذف البطاقة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بفتح باب تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الرسمي للوزارة، وقد أوضحت طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال الرقم القومي، ويتم التحديث عبر إضافة المواليد أو حذف الأفراد الغير مستحقين أو حذف الوفيات لتجنب غرامة عدم حذف المتوفي من التموين كما يمكن عبر التحديث تعديل أي أخطاء في بيانات البطاقة التموينية لتجنب الحذف.

الدخول علي موقع دعم مصر الدخول علي “حدث بياناتك” كتابة رقم البطاقة التموينية المراد تحديثها اختبار المحافظة التابع لها البطاقة كتابة الرمز المرئي المتواجد علي الشاشة اختيار أحد الأفراد المقيدين في البطاقة التموينية وكتابة رقمه القومي، ويتم ذلك لتأكيد هوية صاحب البطاقة

النقر علي حدث بياناتك، وبعدها سيتم تحويلك إلي أحد صفحات استكمال البيانات المراد معرفتها، وهذا سواء كانت خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد والأخرى خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد، ويتم التوجه آليا حسب البيانات المطلوبة من الموقع الرسمي، وإذا تم توجيهك إلي الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة، إذاً فعليك إضافة البيانات الخاصة بك والتي تتكون من رقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء، كما يجب التأكد من بيانات الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المصرية وتحديثها إذا كان بها أي خطأ، وبعدها يتم التأكد من بيانات الأفراد بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف، وفي حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة، يتم الاستيفاء وتصحيح خانات الرقم القومي وصلة القرابة والنقر علي حفظ.

إذا تم حذف أحد أفراد الأسرة ممن كانوا مقيدين سابقا علي البطاقة فيتم الانتقال آليًا إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف، ويتم استيفاء البيانات المرجوة والتي تتكون من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية التحديث، وفي حالة التوجه إلي الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة، عليك أن تقوم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتي تتكون من رقم الهاتف المحمول الأساسي بالإضافة إلي رقم هاتف محمول احتياطي لسهولة التواصل ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء واختيار المحافظة ومحل الإقامة وكتابة العنوان كامل، كما يتم تعديل بيانات الرقم القومي إذا كان بها أي أخطاء، بعد الانتهاء يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة.

بعد أن يتم الانتهاء من تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة وإضافة المواليد والتعديل عليهم يجب أن يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة من الموقع لإكمال البيانات، وهذا عن طريق النقر علي “أضف ملفات” واختيار الملفات المطلوبة من الجهاز، والجدير بالذكر أنه يتوجب علي الصور أن تكون بصيغة “PNG، JPG” وإذا تم الإضافة بصيغة أخري لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء، بعد الانتهاء من الاستيفاء للبيانات قم بالضغط علي تسجيل وهذا بعد التأكد من كتابة الرمز المرئي لإنهاء تحديث بيانات بطاقة التموين 2019، وعليك أن تعلم أنه يجب أن تكون حريص في المراجعة لأنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفي هذه الحالة يمكن الرجوع لمركز الاتصال على 19959.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد علي البطاقة التموينية 2019

صورة بطاقة الرقم القومي لـ رب العائلة إيصال كهرباء لآخر إصدار فاتورة. صورة وثيقة الميلاد لجميع لأبناء القصر. صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة التموينية. صورة من الرقم القومي لباقي المستفيدين من بطاقة التموين

الفئات المستحقة للتموين 2019

المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك و تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات.

للمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة

ذوي الاحتياجات الخاصة

الأطفال وصغار السن الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت بسبب وفاة الوالدين أو عدم وجودهما

العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون في الزراعة والباعة الجائلين

عمال الترحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن فى حكمهم.

من حصلوا علي مؤهلات دراسية ولم يحصلوا علي عمل حتي الآن، وهذا من خلال البحث الاجتماعي، ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه مصري

أصحاب المعاشات العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص بحد أقصى 1200 جنيه مصري شهريا

العاملين في القطاع العام والحكومي بدخل شهري بحد أقصى 1500 جنيه مصري

يتم استخراج البطاقات التموينية للفئات المستحقة المذكورة بحد أقصى 4 أفراد الأسرة الواحدة، ويجب عدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج، وقيمة الدعم علي البطاقات 25 جنيه دعم أساسي لكل فرد و25 جنيه دعم إضافي

الفئات الغير مستحقة لعمل بطاقة التموين 2019

يتم التحديد علي أساس استهلاك الكهرباء الشهري وامتلاك سيارة واستهلاك المحمول شهريا، والفئات الغير مستحقة للبطاقات التموينية هم

العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال الذين يتجاوز راتبهم الشهري 2500 جنيه مصري أصحاب الأنشطة التجارية المرتبطة بالرقم القومي مثل صاحب محطة وقود أو محل تجارى وغيرها من الأنشطة التجارية. أصحاب المهن الحرة والذين يتجاوز راتبهم 2000 جنيه شهريا وإذا قل الأجر عن ذلك يتم الحصول على شهادة من الشئون الاجتماعية لتقديمها ضمن المستندات إلى مكاتب التموين. صاحب السيارة، وإذا لم يكن مالكها الأصلي عليه الحصول على شهادة من التأمينات الاجتماعية لمعرفة أحقيته في الحصول على البطاقة التموينية من عدمه. الأجانب ليس لديهم الحق في الحصول علي البطاقات التموينية أو الدعم من وزارة التموين، أما الزوجة المصرية المتزوجة من أجنبي يحق لها ولأبنائها استخراج بطاقة تموينية ما عدا الزوج، أما المصري المتزوج من أجنبية يحق له ولأبنائه استخراج بطاقة تموين مصرية ولا يحق للزوجة. المتزوجة لا يمكنها استخراج بطاقة تموين إلا باسم الزوج ويستطيع الزوج استخراج بطاقة تموين لزوجته الثانية.

أسباب الحذف من البطاقة التموينية 2019

تسعي وزارة التموين المصرية حاليا لحذف أكثر من 9 مليون مواطن غير مستحق للدعم من بطاقات التموين لسد احتياجات المستحقين، وهؤلاء المحذوفين تكون أسمائهم مكررة أو متوفين أو هاجروا خارج حدود جمهورية مصر العربية، والمتوفين من أكثر من 3 شهور سيتم حذفهم من البطاقات التموينية وهذا حسب ما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد أوضح وزير التموين في آخر لقاءاته أنه لن يتم حذف مواطن بسبب راتبه أو معاشه.

اخر موعد لتظلمات التموين

تم التصريح هذا الأسبوع أنه من المقرر أن يتم فتح باب تظلم بطاقة التموين 2019 لمن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين في الأول من أبريل القادم، وهذا بعد إغلاقه في 15 مارس الفائت، وقد أكد وزير التموين بالفعل أن باب تظلمات بطاقة التموين “مفتوح ليوم الدين” وقد تم التوضيح أنه غلق باب التظلمات من 15 مارس حتي أول أبريل للبت في التظلمات المقدمة خلال الفترة من الأول من مارس وحتي يوم 15 مارس 2019.

أكد وزير التموين أنه سيتم إضافة المواليد الجدد علي البطاقة التموينية بعد استبعاد جميع الفئات من غير المستحقين للبطاقات التموينية المصرية موضحا أنه يتم إضافة حوال 6 مليون مولود جديد علي البطاقات التموينية، وحاليا يتم استهداف الفئات الأكثر احتياجا للدعم ووضعهم في الصفوف الأولي للدعم الشهري التمويني المصري.

اين يوجد رقم البطاقة التموينية

البطاقة التموينية المصرية هي عبارة عن كارت ذكي يوجد به إحدى الشرائح صفراء اللون، وهي للتعامل الإلكتروني مع الماكينات الإلكترونية مثل فوري وغيرهم لسحب نقاط التموين للمستحقين، ويمكنكم معرفة رقم البطاقة التموينية المصرية عبر النظر فى الجهة الأمامية على الكارت مكون من عدة أرقام

تفعيل الرقم السري لبطاقات التموين 2019

يتم طباعة البطاقة التموينية المصرية وتحميل الرقم السري والكود الداخلي فورا على قاعدة بيانات الإنتاج الحربي ، وقد أوضحت وزارة التموين أنه إذا ثبت غير ذلك يتم سحب ترخيص العمل من الشركة، وبعد ذلك تقوم الشركات بتسليم البطاقات المطبوعة إلي مديرية التموين المصرية وهذا بحد أقصى 3 أيام عمل وهذا من تاريخ استلام أمر الطباعة ومن بعدها تقوم مديريات التموين بتسليم البطاقات إلي المكاتب التابعة لها بحد أقصى يومان عمل من تاريخ استلام البطاقات.

والجدير بالذكر أن موظف مكتب التموين التابع له يقوم بتسجيل عملية الاستلام على النظام بحد أقصى يوم من تاريخ استلام البطاقات، بعد التسجيل يتم إرسال رسالة نصية للمواطن المتقدم بالطلب بالتوجه إلي مكتب التموين وهذا لاستلام البطاقة، ويتم ذلك مع تحديد اسم المكتب الأساسي للبطاقة وإرسال الكود السري في نفس الرسالة، فيقوم الموظف في مكتب التموين بتسليم البطاقة التموينية للمواطن وتسجيل العملية، ثم يتم إرسال رسالة نصية لتفعيل البطاقة على رقم 9136 مقابل مصاريف إلكترونية قدرها جنيهان تخصم من رصيد الدعم وهذا إذا لم يكن لدي المستلم رصيد علي هاتفه، كما يتم أيضا إرسال رسالة على رقم 91237 مقابل رسوم إلكترونية جنيه واحد تخصم من رصيد هاتفه المحمول.

سحب رخصة أى بقال لا يلتزم بإعلان أسعار السلع التموينية

قال وزير التموين في أحد تصريحاته أنه قد اصدر قرار يلزم البائعين والمنفذين للسلع التموينية بوضع قائمة أسعار السلع لحماية حقوق المستهلك ومنعا لخداهم بالأسعار الوهمية لاستغلالهم من قبل البائعين، وأكد الوزير أنه سيمنح البائعين شهر واحد فقط لوضع قائمة بأسعار السلع التموينية، وصرح أنه إن لم يلتزم البائع بوضع القائمة يتم سحب الرخصة التموينية منه

ماذا أفعل إذا تم ايقاف البطاقة التموينية

لا يمكنك استخراج بدل تالف أو فاقد، بل يحق للمستخدم المحذوف أن يقوم باستخراج بطاقة تموينية جديدة حسب معايير وزارة التموين التي تقوم بتحديدها مسبقا، وعليك معرفة سبب الحذف

الفئات الممنوعة من إضافة المواليد علي البطاقة التموينية 2019

من لم ينطبق عليهم اشتراطات القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018، والذي تم تحديد فيه الفئات المستحقة لبطاقات التموين

المتخلفين عن التقديم خلال المهلة المحددة، والتي قد انتهت بالفعل في نوفمبر 2018 الماضي

المتقدمين لإضافة المواليد الجدد علي بطاقة الجد، وهذا دون وجود ذويهم علي البطاقة

المتخلفين عن تقديم الاوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2019

حذف المرحلة الثانية غير المستحقين

من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا من تزيد فاتورة محموله عن 800 جنيه شهريا من يدفع لأحد أبناءه في المدرسة 30 الف جنيه سنويا أو اكثر من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث شاغلي المناصب العليا

موعد وقف تلقي التظلمات

اكدت العديد من المصادر أن باب التظلم علي البطاقات التموينية 2019 للمرحلة الثانية والثالثة من الاستبعاد ما زال مفتوحا، ولم يتم حتي الآن تحديد موعد وقف تظلمات التموين 2019.

تموين الاسكندرية تصرف الليمون بتخفيض 30%

صرح المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية أنه سيتم طرح الليمون في أفرع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية بأسعار تنافسية عن السوق المصري العادي وسيكون هناك نسبة تخفيض تصل إلى 30%. وقد لوحظ أن أسعار الليمون بدأت بالفعل فى الانخفاض فى الاسواق ووكالة الخضر والفاكهة بالإسكندرية، فقد وصل سعر كيلو الليمون إلى 65 جنيه بدلا من 100 جنيه وسيتم الانخفاض أكثر فى الأيام القادمة.

جاري صرف 50% من تموين يونيو

جاري صرف 50% من تموين يونيو لأصحاب البطاقات التموينية المصرية، ويتم الصرف في محافظات الوجه البحريوالزجه القبلي، ويتم توفير السلع التموينية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لحاملي البطاقة التموينية.

خطوات استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

يتم الاستعلام عن بطاقات التموين بالرقم القومي إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول علي الرابط المباشر الرسمي لموقع وزارة التموين ادراج الرقم الفومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصه له النقر علي زر “بحث”

بعد الانتهاء من عملية البحث ستظهر فورا كافة البيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين التي تم الاستعلام عنها، ويمكنه بعد ذلك طباعة نموذج منها حتى يقوم بتسليمه إلى تجار التموين والمخابز حتى يستطيع الحصول على حصته من السلع التموينية والخبز.

المرحلة الثالثة من حذف بطاقات التموين

أعلن وزير التموين رسميا بدء المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين بطاقات التموين المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وإتاحة تقديم التظلمات علي المرتحتين وإعلاق باب التظلمات، وقد قام موقع إدارة دعم مصر للتموين بإتاحة التعرف على الرد على التظلمات عبر الرابط المباشر، ويخص رفع الدعم بسبب فواتير الكهرباء عن الأفراد والأسر، وقد تم تحديد الفئات المستحقة والفئات المستبعدة بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية في رئاسة مجلي الوزارة، في إطار تطهير منظومة الدعم.

خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية

الدخول على الرابط المباشر للتظلم www.tamwin.com.eg.

كتابة رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة له

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم “يجب أن يكون ضمن المستفيدين من البطاقة المستعلم عنها”

اختيار المحافظة التابع لها والمديرية

الضغط علي”عرض”.

الفئات المحذوفة من البطاقة المرحلة الثالثة

أن تكون مصاريف المدارس لأحد الابناء أكثر من 30 ألف جنيه في العام الواحد أن تكون مصاريف المدارس 20 ألف في السنة لأكثر من طفل. وجود حيازة زراعية لأكثر من 10 أفدنة أن يكون عليه ضرائب 100 ألف جنيه أو أكثر أصحاب الشركات التي يزيد رأسمالها عن 10 مليون جنيه مصري من لديه أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى

وزارة التموين تؤكد حذف البطاقة لا يشمل الخبز

قال مستشار وزير التموين انه لم يتم حذف أي أحد من صرف رغيف الخبز، والحذف لغير المستحقين يكون من المستحقات والسلع التموينية فقط، وتتحول البطاقة إلى بطاقة الحصول على الخبز فقط حتى يتم فرز التجربة، ولذا لا يوجد داعي للقلق.