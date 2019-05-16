التموين تزف بشرى سارة للمواطنين “قبول جميع تظلمات وقف البطاقات التموينية بسبب فواتير الكهرباء”

قبول جميع تظلمات وقف البطاقات التموينية بسبب فواتير الكهرباء ، كانت البشرى التي زفها العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، حيث صرح بأن جميع من تقدم بتظلم على وقف بطاقته التموينية بسبب فاتورة الكهرباء التي اتخذت واحدة من معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم في المرحلتين الثانية والثالثة، تم قبول جميع التظلمات، وأنه تم إعادة جميع البطاقات للعمل مرة أخرى، وأكّد قائلا “كل هذه البطاقات سارية ولم تُمس”.

معيار استهلاك الكهرياء نتج عنه مشاكل

واوضح أبو بكر في تصريحات صحفية أن اعتماد معيار استهلاك الكهرباء في عملية تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين للدعم، تسبب في مشكلات عديدة وذلك بسبب أن قاعدة بيانات وزارة الكهرباء فيها مشاكل، مما اضطرنا لإرجاء العمل بهذا المعيار.

وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد طرح تساؤلًا بشأن الموقف من بطاقات الدعم التى تم إلغاءها، مشيرًا إلى أن هناك فئات كثيرة تستحق الدعم وتم إلغاء بطاقاتهم، ليأتي الرد من مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ليعلن في اجتماع اللجنة البرلمانية أن ” كل هذه البطاقات سارية ولم تُمس”.

المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم

وفي سياق متصل كان الوزير علي المصيلحي اعلن في مترس الماضي عن عدد من المعايير التي طبقتها الوزارة في عملية تنقية البطاقات التموينية في المرحلتين الثانية والثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم والتي شملت: