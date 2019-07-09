تظلم بطاقات التموين طرق التقديم عبر موقع دعم مصر tamwin وكيفية معرفة الرقم السري

تظلم بطاقات التموين بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة الوزير على مصيلحي في خطة لضبط الدعم، وإخراج بطاقات تموين غير المستحقين من الدعم، وأتاحت فرصة لمن يريد أن يتظلم من يوم الأول من مارس وحتى منتصف نفس الشهر، ويتم البت في التظلم خلال 15 يوم، ليصل دعم التموين والخبر لكل من يستحقه فقط, حيث صرح وزير التموين أن الدعم سيصل لكل من بستحقه فقط ، و لن يستطيع أي فرد لا يستحق الدعم الحصول عليه بعد الآن.

تظلم بطاقات التموين.

صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، نوفر لكم رابط تقديم التظلم الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.

الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني.

كتابة الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الذكية.

إذا ظهر اسم المستعلم بالقائمة التي وضعتها وزارة التموين فهو من غير المستحقين.

يقدم المستعلم التظلم في الفترة التي تم ذكرها، وسوف يتم البت فيها.

أسباب حرمان بعض البطاقات من الدعم:-

العاملين بالوظائف العليا.

مالكي السيارات عالية الثمن أو موديل 2014 والأحدث.

التحاق أبناء الأسرة بمدارس أجنبية عالية الثمن، والتي تصل إلى 30 ألف جنيه سنوياً وأكثر.

زيادة معدل استهلاك المحمول عن 800 جنيه في الشهر.

زيادة معدل استهلاك الكهرباء عن 650 كيلو وات في الشهر.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين:-

الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، وتسجيل كافة البيانات سواء رقم الهاتف الشخصي، والرقم القومي وتصوير بطاقة الرقم القومي، وإرفاق إيصال الكهرباء الأحدث، وأصل الحوالة البريدية باسم شركة البطاقات بقيمة 20 جنيه,

إرسال رسالة نصية فارغة للخط الساخن الذي خصصته وزارة التموين وهو 91273.

عند الموافقة على البطاقة يتم إرسال رسالة على نفس الرقم بموعد استلام البطاقة.

عند الاستلام لابد من إرسال رساله مكتوب فيها رقم 1 على رقم خط الانتاج الحربي لتفعيل البطاقة.

السلع التموينية وأسعارها:-