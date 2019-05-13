الحبس والغرامة لمن أجّر عقاراً دون إخطار قسم الشرطة.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب يوم الأحد 12/5/2019، على مشروع قانون مقدم للبرلمان من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وجاءت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمسروع القانون في إطار مواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، إضافة إلى قطع الطريق أمام أي صورة من صور التغطية أو الإيواء للعناصر الإرهابية.

أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

فيما يلي أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان وهي :