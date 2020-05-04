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تعديل مواعيد صرف المرحلة الثالثة من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

بواسطة سعيد كامل
الدكتور محمد سعفان

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تعديل موعد صرف المرحلة الثالثة من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لمن تخلف عن صرف المنحة فى المرحلتين الأولى والثانية، وهى العمالة التى تضررت من تداعيات الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بتعديل مواعيد الصرف لمن تخلفوا على الصرف فى المرحلتن الأولى والثانية لتكون المواعيد الجديدة للصرف من يوم الاثنين 11 مايو وحتى الخميس 16 مايو بدلاً من الفترة من الأربعاء 6 مايو وحتى الأحد 10 مايو حيث تم تحديد هذه الفترة لصرف معاشات شهر مايو 2020.

وقد تم تحديد المواعيد الجديدة لمن تخلف عن الصرف فى المرحلتين الأولى والثانية لمنع التزام فى مكاتب البريد وللحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين من التزاحم بسبب تضارب مواعيد الصرف للمرحلة الثالثة مع مواعيد صرف المعاشات وطالبت الحكومة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند صرف المنحة.

وطالبت الحكومة من المواطنين بضرورة عدم الذهاب إلى مكاتب البريد أو مقرات الصرف إلا بعد التأكد من وصول رسالة من رقم 2030 بأن العامل أو العاملة يستحق صرف منحة ال 500 والرسالة تحتوى على الموعد المحدد للصرف وكذلك المكان المحدد للصرف والتى سيتم إرسالها للمواطنين المستحقين عبر التليفون المحمول.

وطالب وزير القوى العاملة المواطنين عدم التزاحم على مكاتب البريد للحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين وعلى أرواحهم، وأشار بأنه يمكن الاستعلام عن مدى استحقاق العامل للمنحة من خلال الاتصال برقم 142 وادخال الرقم القومى للمواطن.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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