تعرف على أسعار المصاريف في المحافظات الساحلية في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ويسعى الكثيرين لمعرفة أسعار المصاريف في المحافظات الساحلية في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ودائمًا ما يبحث محبي السفر وهواة البحر عن أسعار المصايف وأفضل الأماكن لقضاء عطلة مميزة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط سواء في مدينة الإسكندرية أو مرسى مطروح أو الساحل الشمالي أو سواحل البحر الأحمر شرم الشيخ وذهب والغردقة .

أسعار مصايف الإسكندرية

بالطبع الإسكندرية مقصدًا لكثير من المصريين تتراوح أسعار الشقق في الإسكندرية من 250- 300 جنية مصري لليوم في العجمي والهانوفيل، ولكن تتراوح أسعار الشاليهات من 1700 وحتى مبلغ 8400 جنيه مصري .

أسعار مصايف مرسى مطروح

تتراوح أسعار مصايف مرسى مطروح من بداية من 2200 وحتي 23 ألف حسب مكان الإقامة والنجوم التي حصل عليها الفندق وبإمكانك معرفة تفاصيل أكثر عن فنادق مرسى مطروح من هنا .تمتاز مرسى مطروح بالسحر والجمال والتفرد وتضم عدد من الشواطئ الخلابة أهمها شاطئ عجيبة وشاطئ كيلوبترا وشاطئ الغرام .

الساحل الشمالي

هو مقصد للمصرين والزائرين العرب والسياح تتراوح الأسعار من 5400 وحتى 25 ألف مدة أيام العيد حسب الخدمات المقدمة والمكان وتبدأ أسعار الفنادق من 1050 .

شواطئ البحر الأحمر

تمتاز شواطئ البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ بالجمال تبدأ أسعار الفنادق في الغردقة من 2900 خلال أيام العيد أما شرم الشيخ فتبدأ من 2600 خلال أيام العيد .

لا شك أن مصر تضم الكثير من الأماكن السياحية الخلابة والجميلة التي تمتاز بالروعة ويمكن زيارتها بأسعار زهيدة للغاية مثل محمية وادي الريان والصحراء البيضاء ورأس شيطان ودهب ويمكن معرفة أسعارهم من هنا ، تعد عطلة العيد فرصة كبيرة للاستجمام وزيارة الأماكن السياحية الجميلة والمصاريف التي تطل على سواحل مصر بأقل الإمكانيات