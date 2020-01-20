تعرف على أشهر الأدوية لعلاج نزلات البرد لموسم الشتاء خاصةً بـ “مصل الأنفلونزا”

نظراً لتقلبات الجو الشبه يوميه التي تكتاح البلاد كما هو متوقع من خلال هيئة الأرصاد الجوية التي تمدنا بالمعلومات المناخية يومياً، والتي ينتج عنها الإصابات بأعراض الأنفلونزا الشائعه، والتي تعرقل نشاطنا اليومي في حياتنا العمليه، ولذلك يستلزم علينا توخى الحظر وتوفير بعض الأدويه الخاصه بالأنفلونزا، وذلك تحت متابعة طبيب الأسره للتقليل من الأعراض.

ووضعت أيضاً وزارة الصحه خطه لعلاج ومكافحة الأنفلونزا والوقايه منها والتى تهدف إلى حدوث تفشي وبائي فى المجتمع وهى:ـ

أولاً: تدريب كل العاملين على مستوى الوحدات والإدارات الصحيه للعمل على الترصد الوبائي للأمراض الشتويه.

ثانياً: وضع خطه للتثقيف الصحي من خلال جميع وسائل الإعلام، وبمشاركة مجتمعيه فعاله.

وتستهدف أيضاً خطة الوزاره منع حدوث لإنتشار أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء مثل: الأنفلونزا والحصبه والنكاف وتعمل الوزاره على الرصد والمتابعه المبكره، والتطعيم وتوفير الأمصال لهذه الأمراض وخاصة الحصبه والنكاف .

تصريح دكتور علاء عيد

وقد صرح دكتور “علاء عيد” رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزاره، بأن المدارس لا توجد بها أى إصابات معديه نظراً لما تم من تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسيه، و تطعيم المسافرين للعمره والحج والفئات الأخرى المستهدفه، وأضاف ايضاً إن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى وفقاً لمنظمة الصحه العالميه.

الفئات المرشحة للعلاج بمصل الأنفلونزا

أجاب معهد ناصر من خلال “قسم الصدر” عن تساؤلات المواطنين تحت شعار “صحتكم تهمنا”، وقال إن الفئات المرشحه للحصول على مصل الأنفلونزا للعام الجاري، والتي تشمل: مرضى الحساسيه التنفسيه، والجيوب الأنفيه، ومرضى القلب، والأطفال الرضع لافتاً إلى التأخر في الحصول على المصل قد يقلل من كفاءة النتائج وأضاف أن المصل يقي من الأنفلونزا بنمو “الأقسام المضاده للفيروس” بعد أسبوعين من إتخاذ الحقنه، وأشار إلى أن المصل يقي أربع أنواع من فيروس الأنفلونزا وهى الأكثر خطوره وإنتشاراً حيث أن الإصابه بها ستكون أقل خطوره وحجه على فترات متباعده.

قائمة الأدويه الأكثر إنتشاراُ والتي تشمل أمراض الحمى والسعال والرشح:

cold control أقراص:

يستخدم هذا العلاج لنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفيه والزكام، وإلتهاب الشعب الهوائيه وإرتفاع درجات الحراره الطفيف، ولا ينصح إستخدامه للأطفال أقل من 12 عام ومرضى الضغط المرتفع إلا بعد إستشارة الطبيب المعالج.

com tr ex أقراص:

يستخدم هذا العقار لعلاج الأنفلونزا والرشح والحساسيه، وإحتقان الجيوب الأنفيه والزكام المصاحب لإرتفاع درجات الحراره، ولا ينصح أيضاً إستخدامه للأطفال الأقل من 6 سنوات ولا يستحب إستعماله إلا بعد استشارة الطبيب.

one two three أقراص:

يستعمل هذا الدواء أيضاً في علاج تخفيف أعراض الإجهاد وألم العضلات وعلاج الرشح والحساسيه وخاصةً حساسية الأنف الناتجه عن نزلات البرد، وآلام الأذن الناتج عن الزكام، ولا يستخدم إلا بعد إستشارة الطبيب، ويوجد منه شراب عن طريق الفم لعلاج نزلات البرد للأطفال من عمر 6 سنوات فيما فوق.

4 Trim ed flu أقراص:

يستخدم لعلاج أعراض نزلات البرد الشديد، مثل: إحتقان في الجيوب الأنفيه وإلتهاب وحساسية الأنف و إرتفاع درجة الحرارة المصاحبه لنزلات البرد، ولا يفضل استعماله لمرضى الضغط المرتفع ولا يستخدم للأطفال، ويجب أيضاً إستعماله بعد إستشارة الطبيب المعالج.

ويفضل إستعمال هذه الأدويه مع الأطعمه والفواكه الشتويه، التى يوجد فيها فيتامين سي للوقايه من أعراض الإنفلونزا مثل: البرتقال والليمون.