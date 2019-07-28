تعرف على أفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة “وقفة عيد الأضحى” 2019

قال رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم : “الحج عرفة” ، ويوحي هذا الحديث بأن الوقوف على جبل عرفات هو واحد من أهم المناسك والشعائر التي يجب على حجاج بيت الله تأديتها في مكة المكرمة ، وفي يوم عرفة يكثر الناس من الاستغفار والدعاء سواء الحجاج أو حتى من لم يكتب لهم زيارة بيت الله الحرام بعد ، ويرغب الجميع في الدعاء بأكثر الأدعية المستحبة في هذا اليوم.
الأدعية المستحبة يوم وقفة عيد الأضحى 2019
ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا مجموعة من أدعية الاستغفار :
- اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.
- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا.
- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعفُ عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
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