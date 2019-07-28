تعرف على أفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة “وقفة عيد الأضحى” 2019

قال رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم : “الحج عرفة” ، ويوحي هذا الحديث بأن الوقوف على جبل عرفات هو واحد من أهم المناسك والشعائر التي يجب على حجاج بيت الله تأديتها في مكة المكرمة ، وفي يوم عرفة يكثر الناس من الاستغفار والدعاء سواء الحجاج أو حتى من لم يكتب لهم زيارة بيت الله الحرام بعد ، ويرغب الجميع في الدعاء بأكثر الأدعية المستحبة في هذا اليوم.

الأدعية المستحبة يوم وقفة عيد الأضحى 2019

ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا مجموعة من أدعية الاستغفار :