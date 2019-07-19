تعرف على .. أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة

يذكر أن اسم يوم عرفة راجع لاسم جبل يقع بالقرب من مكة المكرمة، ويعتبر هذا الجبل هو مكان وقوف الحجاج في المملكة العربية السعودية ، من أجل أداء مناسك فريضة الحج الكريمة ، فيعد يوم عرفة واحد من أفضل الأيام التي تمر على المسلمين خلال العام أجمع، ويوافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1440.

الأعمال المستحب القيام بها في يوم عرفة

يوجد الكثير من الأعمال التي يستحب القيام بها في يوم عرفة والتي يأتي على رأسها الصلاة، فيجب الحرص على صلاة الجماعة ، وكذلك العمل على الإكثار من النوافل وصلاة قيام الليل من أجل التقرب من الله عز وجل ، وقد روي عن سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ” كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر”، وذكر عن علي بن أبى طالب : (اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الإنس والجان).

وروى البخاري ومسلم أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأيُّ آية؟ قال: قوله: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}، فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة.

الأدعية المستحبة في يوم عرفة

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على جميع المسلمين الإكثار من الأدعية ، راغبين في التضرع إلى الله في ذلك اليوم الفاضل، أما فيما يتعلق بأفضل الأدعية لما أخرجه الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.