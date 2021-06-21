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تعرف على إجازة عيد الأضحى المبارك و إجازات شهر يوليو 2021

بواسطة هند عبدالله

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك من أهم الإجازات الرسمية حيث تتميز بأنها أطول إجازة خلال العام، كما يعد عيد الأضحى المبارك من المناسبات الخاصة لدى الجميع حيث تتواجد فيه اللقاءات الأسرية واللحوم ،وخصوصا مع قدوم مناسك الحج التى تعد من الشعائر الدينية العظيمة فى قلوب المسلمين، وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم موعد عيد الأضحى المبارك و مدة إجازة العيد.

1 إجازة عيد الأضحى المبارك 2021
2 اجازات شهر يوليو:

إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

تبعا للحسابات الفلكية فمن المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو 2021 الموافق 9 ذى الحجة، وموعد عيد الأضحى المبارك من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو الموافق 10 ذى الحجة حيث ستستمر الإجازة حتى يوم 22 يوليو الموافق يوم الخميس، ويوم الجمعة 23 يوليو يعتبر عطلة رسمية، حيث تهتم الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع حدوث تكدس أثناء أيام عيد الأضحى وذلك فى ظل الظروف الراهنة بسبب تفشى فيرس كرونا المستجد فى العالم.

اجازات شهر يوليو:

يشهد شهر يوليو العديد من الإجازات حيث ستبدأ إجازات شهر يوليو بيوم 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو، ويوم 23 يوليو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك. أما بالنسبة للإجازات المتبقية فى عام 2021 يوم 9 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية ويوم 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة، 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وبذلك نكون قد تناولنا إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 و إجازات شهر يوليو والإجازات الرسمية فى المتبقية فى العام الجارى.

هند عبدالله
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