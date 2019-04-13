تعرف على السيارات التي يستبعد أصحابها من دعم الحكومة

قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية قد أعلنت في بداية شهر أبريل الجاري عن معايير المرحلة الثالثة والتي سوف يتم تطبيقها واستبعاد الذين تطبق عليهم احد هذه المعايير وكانت من احد معاييرها أصحاب السيارات الفارهة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على السيارات التي سوف سيتم استبعاد أصحابها من دعم السلع التموينية وهي كالاتي :

بعد إعلان معايير المرحلة الثالثة.. هذه المدارس تحرم الأسر من دعم التموين

السيارة المر سيدس :حيث تتراوح أسعار فئة c180, GLA200, E300, E180, C180, GLC250, GLS300، ما بين 95 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه وأرخص فئة منها هي GLA180، والتي يبدأ سعرها من 590 ألف جنيه .

سيارة بورش : والتي تبدأ أسعارها من مليون و501 الف جنيه وتبلغ اعلي فئة منها إلي 6 مليون و 767 ألف جنيه .

سيارة بنتلي : والتي تبدأ أسعارها من 4 مليون جنيه إلي 6 مليون جنيه .

سيارة لاند روفر : والتي تبدأ أسعارها من مليون و300 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه

سيارة بي إم دبليو : وأرخص سعر لها هو 600 ألف جنيه

أودي : ويبدأ أرخص سعر للسيارة من 525 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه ، والفئات الغالية أو العالية منها تصل إلي اكثر من 3 مليون جنيه .

السيارة جيب : تتراوح أسعارها ما بين 410 ألف جنيه لموديل ريجيند ، وموديل رانجلر يبلغ سعرها 875 ألف جنيه ، بينما جراند شيروكي وهو يعتبر الأعلى سعرا حيث يبلغ مليون و300 ألف جنيه

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