تعرف على تفاصيل أسعار شقق سكن مصر في 5 محافظات وطريقة السداد

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن شقق سكن مصر في اجتماعها برئاسة السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن المرحلة الجديدة من شقق سكن مصر في خمس مدن هم مدينة دمياط الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة غرب أسيوط ” ناصر ” ومدينة غرب قنا، ومدينة المنصورة الجديدة، على أن يكون سعر المتر هو نفسه أخر سعر تم طرحه في هذه المدن ولكن بخلاف نسب التميز، ويصل مساحة الوحدة السكنية 115 مترًا وجميع شقق سكن مصر كاملة التشطيبات .

أسعار شقق سكن مصر

فيما يلي أسعار الوحدات السكنية كما طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية:

بمدينة المنصورة الجديدة سعر المتر 6870 جنية يتم سداد مبلغ 70 ألف جنية عند الحجز

بمدينة دمياط الجديدة سعر المتر 6465 جنية والمقدم 65 ألف جنية.

بمدينة المنيا الجديدة سعر المتر 3400 جنية وقيمة المقدم 40 ألف جنية.

بمدينة غرب قنا سعر المتر 3440 جنية وقيمة مقدم الحجز 40 ألف جنية.

بمدينة غرب أسيوط سعر المتر 3480 جنية وقيمة الحجز 40 ألف جنية.

وتكون نسبة التميز ما بين 1% وحتى 1.6% من سعر الوحدة السكنية، وهذا وفقًا لموقع العمارة وموقع الشقة في العمارة، ولم تُعلن الوزارة عن موعد فتح باب التقديم رسميًا على شقق سكن مصر.

نظام السداد في شقق سكن مصر

يشمل نظام حجز شقق سكن مصر دفع مقدم الحجز المقرر في كل مدينة سكنية واستكمال السداد بنسبة 20% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، بجانب 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف لصالح مجلس الأمناء من الإجمالي الكلي لسعر الوحدة، في خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني لـ شقق إسكان مصر .

ويتم سداد بقية ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي السعر الكلي وفقً لما يلي:

سداد 10% من إجمالي ثمن الشقة بعد ستة أشهر من تاريخ الحجز الإلكتروني.

سداد 10% من ثمن الوحدة السكنية عند الاستلام.

سداد بقية الأقساط على أقساط ربع سنوية لمدة أربع سنوات بدون فوائد على أن يبدأ القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من الاستلام.

مميزات شقق سكن مصر